Traore va ko contro l'Inter, lo Shakhtar: "Rischia un anno di stop"

Lassina Traore si è infortunato gravemente lo scorso 28 settembre nel match di Champions League tra lo Shakhtar Donetsk e l’Inter.

L’attaccante classe 2001 è stato costetto ad abbandonare il campo in seguito ad un durissimo scontro di gioco con l’interista Denzel Dumfries, destando da subito grossa preoccupazione tra i suoi vista la dinamica del contrasto che ha visto l’olandese dell’Inter franare letteralmente con tutto il peso del corpo sul ginocchio dello sfortunato attaccante del Burkina Faso.

Il capo dello staff medico dello Shakhtar Donetsk Arthur Hlushchenko è intervenuto sui canali social del club allenato dall’italiano Roberto De Zerbi confermando la gravità infortunio del calciatore ex Ajax:

“Ha un infortunio molto serio, le strutture del legamento del ginocchio sono danneggiate. Tra due settimane sarà operato. Servirà tempo affinché si riduca il gonfiore in modo da assicurare una sufficiente flessione del ginocchio. L’infortunio è davvero serio, il suo recupero potrebbe richiedere un periodo tra i 9 mesi e un anno”.

Un colpo durissimo che chiude anzitempo la sua stagione, rischiando di compromettere seriamente anche il segmento iniziale della prossima.

Sbarcato in estate in quel di Donetsk, Traore era partito con il piede giusto segnando 6 goal in 7 partite di campionato oltre ad un centro in Champions League.

OMNISPORT | 06-10-2021 22:53