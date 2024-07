Triathlon, regole generali: quanti km devono fare gli atleti per nuoto, ciclismo e corsa

Le caratteristiche generali del Triathlon: le differenze con l'Ironman, le distanze che devono percorrere gli atleti e le penalità

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Il Triathlon è una disciplina multipla che unisce nuoto, ciclismo e corsa podistica in questo mix:

nuoto in acque libere: 1500 m

ciclismo su strada: 40 km

corsa campestre: 10 km

La particolarità del Triathlon è che non esistono manches o fasi diverse, ma tutto viene svolto in un unico evento senza soluzione di continuità.

I triatleti partono tutti assieme e il primo che taglia il traguardo ha vinto la gara.

Nella sua definizione originaria il Triathlon escludeva qualsiasi forma di interazione tra gli atleti che erano obbligati a mantenersi distanziati e a non sfruttare la scia altrui o a effettuare sorpassi in non più di 25 secondi, pena secondi di handicap. Questi limiti sono in buona parte decaduti almeno per la versione “olimpica” della disciplina.

Nella prova di nuoto ogni triatleta può scegliere lo stile che preferisce, ma è ovvio che il più redditizio sia lo stile libero.

Differenza tra triathlon e ironman

Ironman è la definizione usata per indicare una delle distanze standard del triathlon, sport caratterizzato dall’insieme di tre discipline, nuoto, ciclismo e corsa.

L’Ironman si compone di 3,86 km di nuoto, 180,260 km in bicicletta e 42,195 km di corsa (cioè la distanza della maratona).