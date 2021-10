Triste record della Roma, il web non perdona: “Triplete vero”

22-10-2021 11:59

Purtroppo per la Roma, la pesante sconfitta incassata dal Bodoe Glimt in Conference League è già entrata nella storia del calcio italiano e internazionale. Il 6-1 rimediato dai giallorossi contro i norvegesi ha infatti fissato due nuovi (tristi) primati, un riguardante José Mourinho, uno la Roma stessa.

I due primati battuti dalla Roma

Il primo è relativo alla carriera dello Special One: mai una sua squadra aveva incassato 6 reti in una sola partita. Ma è soprattutto sul secondo record che s’è concentrata l’attenzione degli utenti dei social network e in particolare dei tifosi delle altre squadre italiane.

Con il 6-1 in Norvegia, infatti, la Roma è la prima squadra d’Europa a incassare 6 o più reti in tre differenti competizioni europee. In passato, infatti, i giallorossi erano stati protagonisti in Champions League di un 7-1 contro il Manchester United nel 2007, di un 1-7 in casa con il Bayern e di un 6-1 col Barcellona nel 2015; nello scorso aprile, inoltre, la Roma era stata battuta per 6-2 dallo United in Europa League. Un primato che ha scatenato i tifosi delle altre squadre sul web.

Il web non perdona i giallorossi

“La Roma è la prima squadra della storia a subire almeno 6 gol in una partita in Champions League, Europa League e Conference League. Che grande Triplete”, ironizza Twitter Skridev, tifoso interista. “Grande Mou, da oggi in poi dovresti ricordare anche questo Triplete, non solo quello all’Inter”, aggiunge Frae.

Andyamo, invece, parla di errori di valutazione riguardo all’ambiente giallorosso: “Le cose sono due: o Mourinho è bollito o abbiamo sottovalutato Fonseca”. E Franco prende ancora in giro il tecnico portoghese: “Da oggi in poi chiamatelo Special One, Two, Three, Four, Five, Six”.

