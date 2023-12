Turchia, Cannavaro può diventare l'allenatore di Balotelli: esonerato Kluivert, l'Adana chiama l'ex difensore

Da un ex attaccante, Kluivert, a un vecchio gigante della difesa, Cannavaro: ribaltone in vista sulla panchina dell'Adana Demirspor, la squadra turca dove gioca SuperMario.

04-12-2023 22:36

Un esonero improvviso e inatteso, le voci – insistenti – sui contatti con un nuovo allenatore dal passato ingombrante, la prospettiva di sedersi su una panchina scottante e di ritrovarsi subito una patata bollente tra le mani: quella di dover “gestire” una testa calda del calibro di Mario Balotelli. Ha i contorni di una soap turca, di quelle che vanno per la maggiore di questi tempi in tv, la vicenda che riguarda – non a caso – l’Adana Demirspor, ambiziosa formazione del massimo campionato di Turchia. Protagonisti Patrick Kluivert, Fabio Cannavaro e – appunto – SuperMario Balotelli.

Adana Demirspor: esonero a sorpresa per Kluivert

Stavolta, per la verità, le marachelle del ‘Bad Boy’ del calcio italiano c’entrano poco. A farla grossa è stato il suo club, l’Adana Demirspor, che ha deciso di dare il benservito all’ex attaccante olandese nonostante una situazione di classifica tutt’altro che deficitaria, con la squadra ad appena tre punti dalla zona Europa. A condannare Kluivert, la mancanza di vittorie nelle ultime quattro partite. Kluivert che era arrivato in estate in sostituzione di Montella, poi diventato Ct della Nazionale turca, e che aveva cominciato molto bene il campionato. Poi la flessione. E l’esonero.

Voci insistenti dalla Turchia: Cannavaro verso Adana

A decidere di mandar via Kluivert un personaggio sopra le righe, Murat Sancak, padre-padrone dell’Adana Demirspor. Il presidente non è nuovo a clamorosi colpi di mano e non ha mai nascosto la sua ammirazione per il calcio italiano e per i suoi personaggi più noti e rappresentativi. Da qui si spiegano le scelte Montella, Balotelli e anche il possibile sostituto di Kluivert: Cannavaro. Contatti in corso con l’ex difensore dell’Italia campione del mondo nel 2006 in Germania: dalla Turchia attendono una risposta in tempi brevi.

Gli “italiani” nell’Adana Demirspor: Balotelli, Nani e Niang

Fabio Cannavaro, del resto, è a caccia di rilancio dopo il flop dell’avventura a Benevento, in Serie B. Qualche settimana fa l’ex Pallone d’Oro è stato addirittura accostato alla panchina del “suo” Napoli, poi però De Laurentiis ha preferito l’esperienza di Mazzarri. All’Adana, oltre a Balotelli (al momento infortunato e fuori dai giochi), il “Muro di Berlino” ritroverebbe altre vecchie conoscenze della Serie A come Nani e Mbaye Niang. La stella della squadra però è Yusuf Erdogan, già a segno sei volte in quest’edizione della Super Lig. Insomma, sembra tutto apparecchiato per la nuova avventura di Cannavaro, un turco napoletano.