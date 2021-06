Turchia, Günes incorona l'Italia: "È da finale"

La Turchia è pronta per il debutto ad Euro 2020.

Nella gara inaugurale Calhanoglu e compagni se la vedranno all’Olimpico con l’Italia e il ct Senol Günes è consapevole della difficoltà dell’impegno.

In primo luogo per motivi “ambientali”: “Il calcio è stato colpito come tutto il mondo dal Covid-19, giocare davanti a 16.000 tifosi sarà molto emozionante, anche se sappiamo che il fattore ambientale non sarà dalla nostra parte” ha detto Günes al ‘Corriere dello Sport’.

L’esperto tecnico turco ha poi esaltato la squdra di Roberto Mancini, pronosticandone un lungo cammino: “Noi stiamo bene, ci siamo preparati nel modo giusto, ma siamo consapevoli del fatto che affronteremo una delle possibili vincitrici dell’Europeo. Prima di tutto, perché gioca in casa e poi perché dopo aver fallito la qualificazione a Russia 2018 l’Italia ha cambiato allenatore ed è ripartita con alcuni cambiamenti strutturali. Mancini ha creato una nuova squadra, giovane, dinamica e di successo. Non mi stupirei di vederli in finale”.

OMNISPORT | 09-06-2021 12:19