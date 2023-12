Turchia choc, pugni e calci all'arbitro Meler: gesto folle del presidente dell'Ankaragucu

Follia e scene incommentabili arrivano dal campionato Turco, il patron dell'Ankaragucu si scaglia con violenza sull'arbitro Halil Umut Meler, colpendolo al volto e al corpo, spedendolo all'ospedale

Arbitro aggredito a calci e pugni al termine di una partita di calcio. È accaduto in Turchia, dove il presidente e alcuni membri della panchina dell’Ankaragucu, squadra che milita in Super Lig, si sono scagliati con una violenza e una ferocia senza senso, contro il direttore di gara, l’internazionale Halil Umut Meler.

Arbitro Meler aggredito al termine di Ankaragucu-Rizespor

Un occhio livido e i segni evidenti delle percosse su tutto il corpo per l’arbitro Halil Umut Meler. Si è chiusa così, con una corsa all’ospedale e un finale ingiustificabile, la sfida di metà classifica valida per la quindicesima giornata del massimo campionato Turco, la Super Lig, tra i padroni di casa dell’Ankaragucu e il Rizespor.

Sono scene di follia pura quelle che giungono da Eryaman, sobborgo di Ankara, e lasciano senza parole. Scene senza senso e che non avranno mai alcun albi e giustificazione, con il presidente del club di casa letteralmente impazzito al termine di una gara sentita, chiusa sull’1-1 con un’espulsione per parte e il gol dell’ex Benevento, Adolfo Gaich, al settimo minuto di recupero a mandare su tutte le furie l’Ankaragucu.

La furia senza senso del presidente Koca

Così, pochi secondi dopo aver fischiato la fine del match, l’arbitro si è visto assalire con violenza inaudita, aperta dal pugno al volto scagliato dal patron della squadra di casa, Faruk Koca, che prima di stendere il direttore di gara non gli ha nemmeno concesso la possibilità di rendersi conto di quello che stesse succedendo.

Meler si è accasciato sul terreno di gioco dell’Eryaman Stadium, ma la furia di Koca non si è placata. Il presidente ha, infatti, continuato a infierire e a colpire, sferrando calci e pugni. L’arbitro ha provato a proteggersi come ha potuto, portando le mani al volto, ma è stato letteralmente circondato e preso a colpi e calci al corpo e alla testa da altri componenti della panchina dell’Ankaragucu.

Arbitro in ospedale

Una follia aggressione in piena regola, agghiacciante e ingiustificabile, consumata in campo e sotto gli occhi di tutti. In molti hanno provato a fermare il presidente, che poi è stato isolato, permettendo i soccorsi al direttore di gara. I segni evidenti dei colpi subiti, con l’occhio sinistro tumefatto e i lividi sul collo e sul corpo, raccontano tutta la violenza delle percosse, che hanno costretto il fischietto 37enne alla corsa in ospedale per sottoporsi a controlli approfonditi.

Arbitro internazionale tra i più stimati in patria e nel palcoscenico continentale, Meler ha già messo in curriculum diverse direzioni di livello anche in Champions League, è stato aggredito mentre conversava con i calciatori al centro del campo. Ovviamente, le immagini choc hanno fatto in poche ore il giro del web e, nelle prossime ore, porteranno sicuramente a provvedimenti che ci si augura possano essere esemplari.