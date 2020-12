Tutti contro di lui: tifosi della Roma scatenati sui social

Le parole di Nicolò Zaniolo hanno aperto una vera e propria faida sui social. Il giocatore della Roma ha infatti parlato della sua storia d’amore, ormai conclusa con Sara Scaperotta, che sarebbe anche incinta di un bambino. Il calciatore della Roma, alle prese con il secondo grave infortunio nel giro di pochissimo tempo, ha parlato con oneste e le frasi riportate dal settimanale Oggi hanno fatto scalpore.

La rivelazione

Nicolò Zaniolo ha poco più di vent’anni ma come capita spesso ai calciatori le luci dei riflettori ti costringono a maturare prima del tempo e ad avere la tua vita privata costantemente sotto scrutinio. “Con Sara è finita ormai da qualche tempo, c’erano delle piccole grandi cose che non andavano bene e non erano conciliabili con la mia vita da professioniste. Quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere ma lei ha deciso di proseguire. Pur non essendo più il suo compagno mi assumerò da padre ogni responsabilità”.

La reazione dei social

Ovviamente una dichiarazione del genere non poteva che scatenare la reazione dei social. Il giocatore della Roma è finito sotto accusa per le sue parole ma ci sono anche tanti tifosi giallorossi che sono disinteressati alla vicenda e che vogliono seguire il calciatore solo per le sue gesta sportive e non per quello che succede fuori dal campo. “Chiedo scusa se la vita privata di Zaniolo non mi interessa – scrive Roberto – così come non sono in grado di spiegarvi come calciatori miliardari debbano gestire i social al tempo dei social, nonché la loro vita. Spero solo che buchi più porte possibili quando rientrerà”.

C’è chi come Franco invece discute la scelta del calciatore di rendere pubblici i suoi pensieri: “Che un ragazzo di 21 anni abbia paura di diventare padre è umano, che in qualche modo la superi è edificante. Perché decisa di render pubblico un messaggio simile è invece incomprensibile anche a 21 anni: non pensa che un giorno suo figlio potrebbe leggerlo?”. Mentre Pino chiude il discorso: “A ogni tifoso della Roma deve interessare il rendimento in campo di Zaniolo. Le sue vicende private sono irrilevanti. Fossi un suo amico gli consiglierei di piantarla con i social”.

Il paragone

Le parole di Zaniolo sono arrivate nello stesso giorno in cui Mario Balotelli è tornato al gol in Italia, segnando al debutto con la maglia del Monza. Una coincidenza che per molti tifosi non è casuale. Il giocatore della Roma, già in passato, è stato accusato di non avere sempre la testa sul calcio un po’ come SuperMario. E c’è chi ne fa un po’ di ironia: “Per farvi capire come sia strano il 2020: si sta parlando di Zaniolo perché la sua ex è incinta e di Balotelli perché ha segnato”.

SPORTEVAI | 31-12-2020 09:07