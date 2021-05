Ucraina, Shevchenko: assalto all'Europa con un super Malinovskiy

L’Ucraina è una delle favorite per la vittoria del Gruppo C con Olanda, Austria e Macedonia. I gialloazzurri sono guidati da Andriy Shevchenko, nome che non ha bisogno di presentazioni. Squadra molto atletica e dinamica per adesso ha una rosa di 34 preconvocati da cui saranno estratti i 26 della rosa che parteciperà a Euro2020.

Tra le stelle più attese l’atalantino Malinovskiy che ha fatto un girone di ritorno eccezionale ed è proiettato a livelli top.

Portieri : Bushchan, Lunin, Pyatov, Trubin

: Bushchan, Lunin, Pyatov, Trubin Difensori : Sobol, Zabarnyi, Korniienko, Kryvtsov, Popov, Syrota, Tymchyk, Mykhaylichenko, Mykolenko, Karavaev, Matviyenko

: Sobol, Zabarnyi, Korniienko, Kryvtsov, Popov, Syrota, Tymchyk, Mykhaylichenko, Mykolenko, Karavaev, Matviyenko Centrocampisti : Sydorchuk, Shepeliev, Malinovskyi, Shaparenko, Marlos, Makarenko, Zinchenko, Tsygankov, Stepanenko, Yarmolenko, Zubkov, Sudakov, Andriyevskiy, Lednev, Bondarenko, Bezus

: Sydorchuk, Shepeliev, Malinovskyi, Shaparenko, Marlos, Makarenko, Zinchenko, Tsygankov, Stepanenko, Yarmolenko, Zubkov, Sudakov, Andriyevskiy, Lednev, Bondarenko, Bezus Attaccanti: Yaremchuk, Besedin, Dovbyk

VIRGILIO SPORT | 31-05-2021 11:38