Udinese, Becao a rischio per la prima di campionato contro il Milan

23-07-2022 14:55

Il difensore brasiliano dell’Udinese Rodrigo Becao è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la riduzione della frattura del setto nasale riportata in seguito al calcio in pieno viso subito nell’amichevole disputata contro il Bayer Leverkusen. Il club friulano fa sapere che l’operazione, eseguita a Trieste dal professor Massimo Robiony, è perfettamente riuscita. Nelle prossime ore si conosceranno i tempi di recupero ma la presenza di Becao per la prima di campionato, il 13 agosto prossimo contro il Milan, è a forte rischio.