Pagelle Udinese-Cagliari 2-0: Makoumbou rovina tutto, Lucca e Davis non perdonano, Luperto versione birillo

Top e flop della partita Udinese-Cagliari, valevole per la 9a giornata di serie A 2024/2025: Makoumbou si fa espellere dopo 30', Lucca vola in cielo, Davis è un carro armato

L’Udinese batte il Cagliari 2-0 nella partita del Bluenergy Stadium che ha aperto la 9a giornata di Serie A. I sardi restano in dieci uomini dopo 30′ per l’espulsione di Makoumbou e i padroni di casa ne approfittano con Lucca prima e Davis poi. Con questo successo la squadra di Runjaic aggancia la Juventus a quota 16 punti, i rossoblù restano a 9.

Udinese-Cagliari, l’episodio che sblocca il match

Davvero poche le emozione al Bluenergy Stadium. Nicola, però, commette un errore fatale: sottovaluta l’ammonizione rimediata a inizio partita da Makoumbou e, al 30′, il centrocampista franco-congolese lascia i sardi in dieci.

Manganiello, infatti, non esista a mostrargli il secondo giallo, quando stende Payero che stava partendo in contropiede. Il rosso è inevitabile e per il Cagliari si mette male.

Rivivi tutte le emozioni di Udinese-Cagliari

Sardi in 10: l’Udinese non perdona con Lucca e Davis

Al 38′ Nicola ricorre a un cambio per provare a risistemare il Cagliari. Il risultato, però, è disastroso, perché pochi secondi dopo l’ingresso in campo di Deiola al posto di un perplesso Gaetano l’Udinese passa in vantaggio.

Kamara lascia partire un cross teso e perfetto dalla destra, Lucca vola in cielo e trafigge il grande ex Scuffet con un colpo di testa imparabile. Il raddoppio arriva al 78′: Touré recupera palla su Luvumbo, Karlstrom innesca Davis, che salta secco Luperto e mette in cassaforte il risultato.

Top e flop dell’Udinese

Lucca 7: Splendido lo stacco con cui porta in vantaggio l’Udinese. Gol numero 4 in campionato per il classe 2000 di Moncalieri.

Davis 7: Primo sigillo in campionato da urlo: fa fuori Luperto e quasi rompe la rete per la potenza della sua conclusione.

Kamara 6,5: Disegna una traiettoria perfetta per la testa di Lucca: l'assist è un capolavoro.

Touré 6,5: Avvia l'azione del raddoppio con un anticipo vigoroso su Luvumbo.

Ehizibue 6,5: Tanta spinta e anche una conclusione velenosa.

Payero 6,5: Prestazione maiuscola e non solo perché causa l'espulsione di Makoumbou.

Top e flop del Cagliari