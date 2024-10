Udinese-Cagliari, moviola: giallo sul secondo gol, follia Makoumbou, negato un rigore

La prova dell’arbitro Manganiello al Blue Energy Stadium analizzata ai raggi X, il fischietto di Pinerolo ha espulso un giocatore e ne ha ammoniti tre

Vanta una discreta esperienza, arbitrando in A dal 2014 (esordio in Chievo-Inter 2-1) Manganiello, la scelta di Rocchi per Udinese-Cagliari. Dal 2022 dirige anche alcune gare del campionato cipriota. In questa stagione era stato impegnato solo in serie B prima di debuttare in Napoli-Monza. Manganiello aveva al suo attivo in Serie A 94 direzioni, 347 ammonizioni, 7 espulsioni per doppio giallo, 18 cartellini rossi diretti e 26 calci di rigore concessi ma come se l’è cavata ieri al Gewiss Stadium il fischietto di Pinerolo?

I precedenti di Manganiello con Udinese e Cagliari

A livello di precedenti, erano 10 gli incroci tra Manganiello e l’Udinese, con un bilancio di 4 pareggi e 6 sconfitte. Venti invece le gare dirette da Manganiello con il Cagliari protagonista: il bilancio parla di 9 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Mondin e Pagliardini con Monaldi IV uomo, Gariglio al Var e Dionisi all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori e ne ha espulso uno. Ammoniti Lucca, Azzi e Tourè, espulso al 30’ pt Makoumbou.

Udinese-Cagliari, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 4′ il primo giallo: è per Makoumbou per un fallo su Payero. Alla mezzora il bis con gli stessi protagonisti: Makoumbou prima perde palla e poi nel provarla a recuperare con difficoltà ferma irregolarmente Payero che si era involato verso la porta. Scatta il secondo giallo e l’espulsione. Al 65′ ammonito Lucca che chiedeva un rigore per un tocco di mano di Azzi su un rinvio di Mina. Tocco del tutto involontario quello dell’esterno del Cagliari.

Al 78′ l’arbitro non fischia un contatto su Luvumbo a centrocampo, imbucata per Davis che salta facile Luperto e deposita sotto la traversa. All’80’ ammonito Azzi per un intervento in ritardo su Kabasele, un minuto dopo giallo a Tourè dopo un contatto in area con Lapadula. Udinese-Cagliari finisce così 2-0.