Udinese-Genoa, moviola: festival di errori dell’arbitro, il Var funziona a metà

La prova dell’arbitro Aureliano al Bluenergy Stadium nel lunch match di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto emiliano ha ammonito 5 giocatori

Classe 1983, Gianluca Aureliano – la scelta di Rocchi per Udinese-Genoa – ha iniziato la sua avventura nel mondo arbitrale nel 1999. Nel 2013-14 è stato promosso in CAN B, esordendo nella prima giornata nella gara Empoli-Latina (3-1). In questa prima stagione in Serie B dirige 15 partite. Sempre nel 2014, nel finale della stagione, ha debuttato in Serie A dirigendo il match Catania-Atalanta (finito 2-1). Al termine della stagione 2020-2021, la prima con le CAN riunificate, vanta 16 presenze in serie A. Il 30 settembre 2021 l’AIA rende nota la sua nomina a Video Match Official (ufficiale di gara che svolge la funzione di VAR) della FIFA, con decorrenza dal 1º gennaio 2022. In totale vantava 45 gare in A. In stagione era stato utilizzato solo in B e due volte in A (Empoli-Fiorentina e Cagliari-Torino). Vediamo come se l’è cavata oggi.

I precedenti di Aureliano con Udinese e Genoa

L’arbitro emiliano aveva incrociato la strada del Genoa per 6 volte con risultati in assoluto equilibrio con due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Dieci i precedenti di Aureliano con l’Udinese con 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. L’ultima gara arbitrata dal direttore di gara con i friulani era stata quella del 6 maggio scorso contro il Napoli con risultato di 1-1.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Ricci con Scatena IV uomo, Serra al Var e Pairetto all’Avar, l’arbitro ha ammonito Vazquez, Thorsby, Martin, Kristensen ed Ebosse. Espulso al 2’ pt Tourè

Udinese-Genoa, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Prima svista di Aureliano dopo soli 2′: Tourè sta per perdere la palla al limite dell’area e per evitare l’intervento di Zanoli lo stende con una sbracciata a gomito alto. L’arbitro lascia correre con il giocatore del Bologna a terra ma viene richiamato all’on field review ed estrae il rosso per Tourè, concedendo una punizione dal limite ai rossoblù. Al 14′ tiro di Badelj, rimpallo tra Thorsby ed Ekkelenkamp, si fionda sulla palla Pinamonti tutto solo che insacca.

Dubbi sulla posizione del giocatore ma l’arbitro convalida dopo il lungo check del Var. Al 26′ Thorsby fa fuori Okoye e calcia a porta vuota: arriva il salvataggio disperato con la schiena da parte di Giannetti, la palla rimbalza anche sul braccio e ci sono le proteste per il rigore ma nè arbitro nè Var intervengono. Al 29′ sugli sviluppi di un corner contatto tra Ekkelenkamp e Thorsby, l’Udinese chiede il rigore ma viene fischiato fallo in attacco. Al 33′ Aureliano ferma Davis lanciato a rete per un presunto – inesistente – fallo e lo stadio esplode con una bordata di fischi.

Al 42′ Vazquez sbraccia su Lovric e si prende il giallo, sorte che tocca anche a Thorsby al 48′ per una manata al volto di un avversario a metà campo. Al 56′ progressione di Zanoli che entra in area di rigore e c’è un altro contatto dubbio con le proteste in campo da entrambe le parti. Chi chiede il rigore e chi chiede il cartellino giallo per simulazione. Aureliano lascia semplicemente proseguire l’azione. All’84’ ammonito Martin per ostruzione su Atta, all’86’ giallo a Kristensen per fallo su Masini. Al 91’ Aureliano non vede un fallo su Masini lanciato a rete e lascia giocare, al 92’ ammonito Ebosse per fallo su Messias e dopo 4’ Udinese-Genoa finisce 0-2.