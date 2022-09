19-09-2022 18:00

Nulla di casuale, stando alla prima ricostruzione del furto subito da Tolgay Arslan, avvenuto proprio mentre metteva a segno il gol che chiudeva la partita contro l’Inter e stabiliva, per il centrocampista dell’Udinese, un primato anche personale in una delle sue giornate migliori di questo avvio di campionato sul versante calcistico.

Lo stesso non si può dire per quanto riguarda il danno arrecato dai ladri, evidentemente al corrente dei suoi spostamenti, che hanno svaligiato la sua villa di Pagnacco, in provincia di Udine.

Furto nella villa di Tolgay Arslan

Come accaduto in circostanze simili, la scoperta del furto è avvenuta soltanto nel tardo pomeriggio quando il calciatore dell’Udinese ha fatto rientro a casa, molto in ritardo rispetto al previsto per via dei festeggiamenti coi compagni del successo sull’Inter (in piena crisi), quinto di fila in campionato.

La scoperta al rientro dalla festa con i compagni

Le indagini sul furto sono condotte dai carabinieri di Remanzacco e Feletto Umberto, che stanno anche visionando le telecamere di sicurezza della dimora, alla porte della città e scelta dal giocatore come sua abitazione principale.

Stando alla ricostruzione diffusa da Il Gazzettino, Arslan rientrando ha notato che una porta finestra dell’abitazione era stata forzata per poi constatare, accedendo in casa, che numerose stanze si trovavano in disordine: i ladri erano alla ricerca di gioielli e altra merce di valore da portare via, evidentemente.

L’ammontare provvisorio del bottino: 12mila euro

Secondo quanto riferisce l’agenzia ANSA, il bottino ammonterebbe a circa 12 mila euro, tra monili in oro e due computer portatili: la somma è ancora approssimativa per via dell’inventario da completare da parte del centrocampista.

