Udinese, Sottil: “Non andremo al Maradona per veder giocare solo loro”

11-11-2022 17:50

In questo 15° turno di campionato sarà Napoli – Udinese. La squadra bianconera dopo un avvio scoppiettante sta facendo fatica a vincere, il tecnico bianconero in conferenza ha dimostrato, però, di avere le idee chiare: “Vogliamo chiudere bene l’annata, sappiamo però che affronteremo un avversario di livello, molto forte, ma faremo di tutto per mettere in difficoltà il Napoli, non andremo al Maradona per veder giocare solo loro”.

E continua: “Abbiamo armi e qualità per rendere la vita difficile all’avversario ed è quello che metteremo in campo, a prescindere da chi giocherà. Stiamo facendo i test per valutare le condizioni di tutti, anche Nuytinck è sotto osservazione. L’assenza di Kvara? Sappiamo che è un giocatore importante, lo ha dimostrato sul campo, ma al Napoli cambia poco perché chi lo sostituirà sarà all’altezza”.