UEFA Europa Conference League, tutto quello che c'è da sapere

La stagione 2021/2022 vede l’esordio assoluto della nuova UEFA Europa Conference League. Si tratta del terzo torneo per club a livello continentale, dopo la UEFA Champions League e la UEFA Europa League. Ma come funziona, quali squadre partecipano e quando si gioca?

Chi partecipa alla UEFA Europa Conference League?

Ben 184 le squadre che prendono parte alla UEFA Europa Conference League. Da ognuna delle 55 federazioni UEFA arriva almeno una squadra, altri 46 club entrano in Conference “scendendo” dalla Champions League o dall’Europa League.

Ovviamente, non tutte le 184 squadre prendono parte alla fase finale del torneo, che prima dei gironi, prevede ben tre turni di qualificazione e un ulteriore turno di spareggio. Quest’ultimo è suddiviso in un percorso principale e un percorso “Campioni”, che comprende le squadre provenienti dalla Champions e dall’Europa League. Ogni federazione UEFA ha il suo regolamento di accesso e il suo numero di squadre partecipanti.

Senza considerare le eventuali “discese” da EL e UCL, per l’Italia è previsto un solo posto, assegnato alla squadra che chiude la Serie A in sesta (o settima) posizione, a seconda del piazzamento in campionato della vincitrice della Coppa Italia. Infatti, se la squadra che vince la Coppa Italia chiude la stagione oltre il settimo posto, in Conference si qualifica la sesta in classifica. Se, invece, ad aggiudicarsi la Coppa Italia è una delle prime sei forze del campionato, in Conference League ci va la settima.

La fase a gironi della UEFA Europa Conference League

Dalle 184 coinvolte nelle qualificazioni, solo 32 squadre staccano il pass per la fase a gironi. Infatti, 17 squadre escono dal percorso principale di qualificazione della Conference, 5 dal percorso “Campioni” e le ultime 10 arrivano ai gironi per via dell’eliminazione dagli spareggi di UEFA Europa League. Nessuna squadra accede direttamente ai gironi.

In tutto, sono previsti otto gironi da quattro squadre. Da questi si compone la fase a eliminazione diretta, che parte dagli ottavi di finale. Le otto squadre che vincono il proprio girone accedono direttamente agli ottavi. Il tabellone va poi a riempirsi con le vincitrici dello spareggio tra le seconde di ogni girone di Conference League e le terze dei gironi di Europa League.

Tutte le date della prima UEFA Europa Conference League

Esattamente come l’Europa League, la UEFA Europa Conference League si gioca il giovedì, presumibilmente secondo due fasce orarie, quella delle 18:45 e quella delle 21:00.

Il primo atto della nuova competizione è in programma il prossimo 15 giugno, con il sorteggio del primo turno di qualificazione, che si gioca l’8 e il 15 luglio. Il secondo turno di qualificazione si giova invece il 22 e 29 luglio, mentre il terzo è in calendario per il 5 e 12 agosto. Una settimana più tardi iniziano gli spareggi (19 e 26 agosto), con i sorteggi della fase a gironi fissati per il 27 agosto.

La competizione entra quindi nel vivo con la composizione degli otto gironi, che prende il via il 16 settembre. La seconda giornata si disputa invece il 30 settembre. Si gioca poi ancora il 21 ottobre, il 4 e il 25 novembre, per chiudere i gironi il 9 dicembre. Come detto, le prime classificate accedono agli ottavi, le seconde se la vedono invece contro le terze dei gironi di Europa League, con sorteggio il 13 dicembre e gare il 17 e 24 febbraio 2022.

Il sorteggio degli ottavi è in programma il 25 febbraio, le gare si giocano il 10 e il 17 marzo. L’ultimo sorteggio, che delinea il tabellone finale dai quarti in poi, si tiene il 18 marzo. Dopo di che il 7 e il 14 aprile si giocano i quarti, il 28 aprile e il 5 maggio le semifinali, il 25 maggio la finale.

L’atto conclusivo della prima UEFA Europa Conference League va in scena alla National Arena (Arena Kombëtare) di Tirana, in Albania. Chi vince la UEFA Europa Conference League accede di diritto ai gironi della successiva UEFA Europa League, sempre che non abbia conquistato un posto in UEFA Champions League attraverso il piazzamento in campionato.

SPORTEVAI | 19-05-2021 15:22