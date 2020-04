Uefa, nuova idea e data limite per finali Champions ed Europa League

Finale di Champions League a Istanbul il 29 agosto, finale di Europa League a Danzica l'1 settembre: è questa la nuova ipotesi che arriva dai vertici dell'Uefa per chiudere la stagione 2019/20 delle coppe europee, sospesa al momento per l'emergenza Coronavirus.

Nella giornata di giovedì 16, la confederazione europea ha annunciato per la prossima settimana un doppio appuntamento volto a risolvere il rebus legato alle coppe: martedì 21 ci sarà una riunione con le 55 federazioni nazionali, mentre due giorni dopo è prevista la riunione del comitato esecutivo.

Ogni decisione è legata per forza di cose a come riprenderanno i singoli campionati nazionali: visto che la Fifa ha precisato che la stagione non finirà finchè non saranno completate tutte le competizioni, l'Uefa, in accordo con i club, ha già dato priorità ai tornei nazionali. Le coppe europee, quindi, si adatteranno proprio a questi ultimi.

Secondo quanto riportato da Bbc Sport, l'Uefa vorrebbe chiudere non oltre il primo giorno di settembre, per non compromettere i calendari della stagione 2020/21.

Si prospettano, dunque, due ipotesi principali: la prima prevede di riprendere le coppe esattamente da dove si sono interrotte e mantenere il formato andata e ritorno fino alle semifinali, la seconda è di chiudere le partite di ritorno ancora da giocare e successivamente creare una sorta di "Final eight" sul modello delle coppe nazionali di basket.

L'obiettivo dell'Uefa, in ogni caso, è quello di chiudere la stagione europea definendo i campioni 2019/20 sia in Champions sia in Europa League.

