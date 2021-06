Un grande ex dell'Inter critica l'addio di Antonio Conte

In un’intervista a Sky Sport, riportata da fcinternews.it, l’ex difensore dell’Inter e dell’Italia campione del mondo nel 2006 Marco Materazzi ha parlato sia della Nazionale, che si appresta a disputare i prossimi campionati europei, ma anche della sua ex squadra di club, nella quale ha militato per dieci stagioni, dal 2001 al 2011, portando a casa il triplete nel 2010.

“Matrix” comincia con l’Italia di Roberto Mancini: “Il percorso è stato netto, Mancini ha creato un gruppo che si diverte e diverte. Con le tre partite da giocare in casa abbiamo l’occasione di andare nella fase a eliminazione diretta, lì diventiamo scomodi. Insigne ha fatto benissimo, può essere la carta vincente. L’importante è fare un gol in più degli avversari, siamo solidi, belli e concreti. Per tutti questi motivi sono fiducioso. Io allenatore? Sto aspettando che passino i bollenti spiriti ai nostri presidenti, poi mi ributto nella mischia: promesso”.

Inevitabile la domanda su Antonio Conte, che se ne va da vincente dopo due anni esattamente come Josè Mourinho nel 2010: “Purtroppo entrambi sono andati via nel momento sbagliato. Con José in Italia avremmo continuato a vincere ed è quello che gli dissi nei giorni che precedettero la finale di Champions League di Madrid per convincerlo a restare. Conte, allo stesso modo, avrebbe potuto continuare a vincere anche dopo alcune cessioni. Da tifoso interista comunque lo ringrazio per dove ha riportato l’Inter”.

A proposito delle cessioni da parte della società in accordo col nuovo allenatore, il pensiero di Materazzi è chiaro: “La società avrà esposto i programmi a Simone Inzaghi, che ha un’occasione unica a Milano. Ha dimostrato di essere un grande allenatore alla Lazio, scherzando gli dico di riportarci lo scudetto del 5 maggio. Glielo auguro da tifoso. Chi lascerei partire? Direi alla dirigenza: ‘Fate voi, tranne Lukaku che fa 30 gol all’anno‘”.

OMNISPORT | 01-06-2021 15:25