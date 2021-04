Un tifoso Vip zittisce chi critica il gioco dell'Inter

Dopo le ironie sul presunto brutto gioco dell’Inter da parte del tecnico nerazzurro Antonio Conte subito dopo la vittoria col Sassuolo per 2-1 di ieri sera, sono arrivate anche quelle di un supertifoso interista e notissimo personaggio televisivo come Alessandro Cattelan.

Ieri ai microfoni di Sky Sport Conte aveva fatto una battuta sul cattivo gioco dei suoi: “Il bel gioco? Andremo dall’estetista…”. Oggi pomeriggio invece, lui che è su Instagram più o meno dall’inizio di questo campionato, ha postato sul famoso social network il video dell’azione del primo gol della capolista, messo a segno da Lukaku dopo una fitta rete di passaggi, col commento “4-2-4” corredato da un cuoricino rosso e un pallone.

Il post è una risposta agli eterni critici del gioco dell’Inter (come per esempio Antonio Cassano, che non ha mai risparmiato frecciatine più o meno grosse a Conte), e a quelli che fanno notare che il possesso di palla dei nerazzurri non è stato superiore al 30%, lasciando il pallino in mano al Sassuolo. L’azione del gol inizia nella metà campo interista, anzi, quasi in area, con sei passaggi di prima, poi Lautaro Martinez cambia gioco per Young che crossa dalla sinistra e Lukaku, già presente all’inizio dell’azione, sblocca il risultato di testa.

Il video di Conte ha avuto finora 233.000 visualizzazioni e circa 6400 commenti, tra cui quello proprio di Cattelan: “Madonna come giochiamo male…che bruttiiii” con a seguire alcune emoticon. Un commento che esprime tutto lo stato d’animo della tifoseria nerazzurra: del possesso palla e del bel gioco non gliene importa niente, conta solo il risultato, e se arriva con azioni come questa, tanto meglio…

OMNISPORT | 08-04-2021 18:09