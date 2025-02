Il paradossale rientro da infortunato di Valentin Carboni all'Inter, risoluzione anticipata del prestito con il Marsiglia

Il giocatore classe 2005 torna a Milano dopo essere partito l'estate scorsa. Un grave infortunio ha condizionato la sua esperienza in Francia

Nella giornata del debutto di Sanremo 2025, l’Inter irrompe con un comunicato ufficiale che ricompone un equilibrio che, per quanto precario, sembrava intoccabile dopo la chiusura della sessione invernale di gennaio. Forse un’operazione sfumata, la maturata consapevolezza dei tempi di recupero dilatati dalle necessità di un tempo adeguato rispetto alle aspettative degli acquirenti e l’incognita, sullo sfondo, del Mondiale per club per Valentin Carboni.

L’argentino, ormai ex Olympique Marsiglia, rientra a Milano dopo qualche mese in Francia. Poco, anche perché il giovanissimo talento era arrivato infortunato.

Valentin Carboni torna all’Inter, le motivazioni

Il classe 2005, che Roberto De Zerbi aveva voluto all’Olympique intravedendo le sue qualità tecniche, con certo ottimismo aveva puntato sul giocatore che lo scorso ottobre si era rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro durante un allenamento con l’Argentina. Il cartellino di Carboni di proprietà dell’Inter era stato negoziato dal club transalpino nel tentativo di chiudere un’operazione in prospettiva, chiusa con un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 35 milioni più ulteriori 4 di bonus.

Ma l’infortunio, non proprio di poco conto, aveva già fatto saltare i programmi dato che il giocatore – come riporta Sportmediaset – era già tornato a Milano da tempo proprio per concentrarsi sulle tappe del recupero verso la prossima stagione visto che questa, di fatto, è ormai compromessa (la diagnosi parlava di almeno 6-7 mesi lontano dai campi).

L’infortunio con la nazionale

Una stagione sfortunatissima per lui, dopo aver raccolto 4 presenze nelle prime 7 partite di Ligue 1, il 12 ottobre 2024 si è procurato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che lo ha costretto ad un lungo stop che tuttora lo sta costringendo a uno stop forzato dall’attività agonistica.

Da qui i negoziati a cui l’Inter fa riferimento nel comunicato di oggi con l’Olympique, con cui il club nerazzurro lo ha ufficialmente riportato a Milano il giocatore che è in fase di recupero e che – in linea teorica – potrebbe essere schierato a giugno nel Mondiale per Club e successivamente dovrebbe nuovamente trasferirsi in prestito per poter trovare più spazio.

Il comunicato ufficiale che annuncia la risoluzione

“FC Internazionale Milano comunica che, a seguito delle discussioni con l’Olympique de Marseille e il calciatore, è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione anticipata del prestito di Valentin Carboni, attaccante argentino classe 2005″, il testo del comunicato.

Per la cronaca, Carboni ha rinnovato il suo contratto con l’Inter lo scorso agosto fino al 30 giugno 2029, per una cifra che si aggira intorno ai 3 milioni di euro lordi a stagione (poco più di 1,6 milioni di euro netti). A questo punto c’è da domandarsi se questa risoluzione anticipata, utile al recupero definitivo del giocatore che ha giocato anche nel Monza non sia funzionale a una sua possibile cessione a giugno, quando risulterà di nuovo integro.