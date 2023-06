Valentino Rossi svela i piani per il futuro: «La 24 Ore? Vorrei..»

Valentino Rossi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato di futuro ma anche di MotoGp

Valentino Rossi, il dottore, abbandonata la MotoGp trova comunque motivo di sorridere. Venerdì ha portato a casa la vittoria, nella Road to Le Mans, la prima in auto. Poi ieri, anche se non direttamente, un’altra soddisfazione con la pole da record di Bagnaia.

La soddisfazione di Rossi

Non può che essere soddisfatto il numero 46, Valentino Rossi. Il pilota, abituato da sempre al sapore delle vittorie, ha portato a casa la prima su auto. «Sono molto contento – ha detto alla Gazzetta dello Sport – perché quest’anno andiamo forte. Abbiamo già fatto degli altri podi, però vincere è sempre speciale. E farlo a Le Mans ha un gusto speciale». Entusiasta, quindi, della gara e della pista: «Le Mans è una cosa di altissimo livello».

L’idea per il futuro: la 24 Ore

Visto i riscontri e i risultati Rossi non nasconde le proprie ambizioni e svela i progetti per il futuro. «Per la 24 Ore ci sono 350 mila persone, con i biglietti sold out già a dicembre. E poi sono andato forte, la pista mi è piaciuta. L’anno prossimo vorrei correrla».

Le previsioni sulla MotoGp

Nemmeno il tempo di godersi il successo che è arrivato al Mugello, dove ha ricevuto una accoglienza unica. «C’è una bella atmosfera – continua – molta più gente dell’anno scorso, speriamo ne arrivi ancora. E poi che gara. Pecco ha fatto pausa, Bezzecchi gli è finito attaccato, una doppietta così è bellissima». A tal proposito non mancano le previsioni sul Mondiale. Quando gli si chiede se possa diventare un affare tra Bagnaia e Bezzecchi, dice: «Secondo me potrebbe diventarlo davvero anche se comunque è ancora presto».