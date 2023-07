Van der Sar, pericolo scampato: ecco come sta l’ex portiere della Juventus

Van der Sar sta sempre meglio, dopo essere tornato in Olanda è uscito anche dalla terapia intensiva dopo l'emorragia cerebrale subìta l'8 luglio

19-07-2023 10:28

Van der Sar nelle ultime settimane ha preoccupato tutto il mondo dello sport per un’emorragia cerebrale. Il portiere si trovava in vacanza a Spalato ed è stato ricoverato d’urgenza. Ora non è più in terapia intensiva e non è in pericolo di vita, ma si trova in ospedale per dei controlli e accertamenti. Lo ha comunicato direttamente l’ex giocatore del Manchester United e della Juventus, che con un post sui social ha ringraziato tutti per la vicinanza.

Van der Sar fuori pericolo: “Non sono più in terapia intensiva”

L’ex Direttore Generale dell’Ajax (in carica fino al 1 agosto), ha condiviso un messaggio, fotografato con sua moglie Annemarie: “Prima di tutto, vogliamo ringraziare tutti per tutti i messaggi grandi e solidali. Sono felice di condividere che non sono più nel reparto di terapia intensiva. Tuttavia, sono ancora in ospedale. Spero di tornare a casa la prossima settimana e fare il prossimo passo nella mia guarigione”.

Cosa è successo a Van der Sar: la ricostruzione

Lo scorso 8 luglio il portiere ha subito un’emorragia cerebrale. Lo stesso male di cui ha sofferto anche la moglie nel 2009, quando Van der Sar decise di lasciare il calcio per starle vicino. L’olandese, insieme alla compagna di vita, è poi diventato anche un testimonial per un’associazione che supporta le persone che hanno vissuto lo stesso problema. Circa una settimana prima dell’accaduto, l’ex Juve aveva pubblicato sui social un post a tal proposito: “Chiedo attenzione e comprensione per tutti coloro che devono convivere quotidianamente con l’impatto di un disturbo cerebrale e le sue conseguenze spesso invisibili”.

Dopo pochi giorni è stata diffusa la brutta notizia. L’Ajax ha reso note subito le sue condizioni di salute e gli aggiornamenti in seguito: “Venerdì, Edwin van der Sar ha avuto un’emorragia intorno al cervello. Attualmente è ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva ed è in condizioni stabili. Una volta che ci saranno informazioni più concrete, seguirà un aggiornamento. Tutti all’Ajax augurano a Edwin una pronta guarigione. Ti stiamo pensando” – questa la nota del club. Dopo giorni di preoccupazione, la situazione è diventata stabile e sono seguite altre comunicazioni ufficiali ed ora finalmente il 53enne non è più in terapia intensiva e in pericolo di vita.

Van der Sar e le dimissioni dall’Ajax

Il 30 maggio, l’Ajax aveva annunciato la decisione di Van der Sar di dimettersi dal suo incarico dirigenziale dopo 11 anni: “Caro Ajax, sono finito. Ora ho bisogno di prendere le distanze, rilassarmi e fare altre cose”. Avrebbe dovuto passare le sue funzioni ai colleghi membri del comitato esecutivo a partire dal 1° giugno 2023, ma il Consiglio di Sorveglianza ha prolungato formalmente la sua carica fino al 1° agosto per garantire un corretto trasferimento delle pratiche nazionali e internazionali.