Van der Vaart: "Spagna orribile". La replica di Koke

Gli Europei sono una fonte inesauribile di discussioni: non solo tra gli appassionati di calcio, ma anche tra gli addetti ai lavori. Ne è un esempio il recente botta e risposta tra l’ex campione olandese Rafael van der Vaart e Koke, centrocampista dell’Atletico Madrid e della Nazionale spagnola.

In un’intervista rilasciata alla tv olandese NOS, l’ex giocatore di Real Madrid e Tottenham si è espresso così sulla Nazionale di Luis Enrique attualmente impegnata agli Europei.​ “La Spagna è orrenda, spero che l’Olanda possa incontrarla. Non fanno altro che passarsi la palla, manca un giocatore che faccia il passaggio decisivo”.

Una considerazione netta e provocatoria, in linea con un personaggio come van der Vaart che non ha mai avuto peli sulla lingua o punti di vista particolarmente neutrali. Naturalmente le sue parole non sono passate inosservate in casa spagnola, con il centrocampista Koke che ha risposto per le rime nel corso di un’intervista rilasciata a El Partidazo de Cope. “Vuole il suo momento di gloria. Forse dovremo ricordarci questa frase, potrebbe motivarci un po’ di più, soprattutto se ci capiterà di giocare contro l’Olanda. Ci ricordiamo di Van der Vaart, lo vediamo perfettamente nella foto del gol di Iniesta nella finale dei Mondiali 2010”.

Un botta e risposta a colpi di frecciate dunque, partito da van der Vaart e prontamente ribattuto dalle parole di Koke e anche di Busquets che a Deportes Cuatro ha ammesso di aver avuto più rispetto in passato per i propri ex compagni e che van der Vaart voleva solo un po’ di notorietà. Chissà se, come se fosse scritto nel destino, Olanda e Spagna dovessero incontrarsi davvero nel corso dell’Europeo. In tal caso, ci sarebbe un motivo ulteriore per rendere questa ancora più affascinante.

OMNISPORT | 22-06-2021 16:41