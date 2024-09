Var non funziona in Salernitana-Pisa: le squadre si rifiutano di giocare, rimedio trovato, gara iniziata alle 17.30

Singolare contrattempo all'Arechi, la partita slitta per scelta dei due club che non sono voluti scendere in campo senza il supporto tecnologico

E’ successo in corso d’opera più volte che il Var desse problemi, anche in questa stagione iniziata da poco: in Genoa-Roma del pomeriggio ad esempio, quando la comunicazione con la sala di Lissone e l’arbitro Giua si è interrotta per 7′ lasciando la suspence sulla regolarità del gol di Dovbyk ma è un precedente assoluto quanto accaduto all’Arechi per Salernitana-Pisa.

Il Var non funziona, slitta di 2 ore e mezza la gara

Si doveva giocare alle 15 a Salerno per la quinta giornata di serie B ma il Var non funzionava per problemi di connessione. Le due squadre fino alle 17 sono rimaste negli spogliatoi nell’attesa di comunicazioni mentre i tecnici hanno provato a ripristinare il guasto mentre lo speaker ufficiale annunciava agli oltre 14mila presenti che la partita si sarebbe giocata regolarmente.

Salernitana e Pisa si sono rifiutate di giocare senza Var

Non sarebbe stata la prima volta vedere una gara con il Var inutilizzabile ma le due squadre si sono opposte: “preferiamo giocare con la tecnologia”. Impossibilitati a ripristinare il guasto è stato deciso di inviare un Var on-site, sul posto: il nuovo video arbitro è arrivato da Napoli e ci saranno cambiamenti nella designazione: Var e Avar della gara saranno, rispettivamente, Maresca e Miele al posto di Gualtieri e Marini. Le squadre sono tornate in campo per il riscaldamento e alla fine la gara è iniziata alle 17.30.