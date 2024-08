Salernitana-Sampdoria, moviola: giallo sul rigore concesso e negato, perché è stato espulso Kallon

La prova dell’arbitro Ermanno Feliciani all’Arechi nella terza giornata di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto abruzzese ne ha ammoniti due

Ermanno Feliciani, direttore di gara delle sezione di Teramo, è stata la scelta pr Salernitana-Sampdoria. Il fischietto abruzzese è un classe 1991, ma vanta solo due stagioni in Serie A, con 19 gare totali sotto la sua direzione, di cui 13 nella scorsa annata. E ha iniziato la terza stagione nella massima competizione arbitrando per la prima volta l’Inter nella gara col Genoa dove ha comunque commesso qualche sbavatura ma come se l’è cavata ieri all’Arechi?

I precedenti di Feliciani con Salernitana e Sampdoria

Quattro i precedenti per Feliciani con la Salernitana: il 2-2 della prima giornata di campionato dello scorso anno all’Olimpico contro la Roma (doppiette di Belotti e Candreva), il poker (4-1) subìto dai granata al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta la scorsa stagione, il ko contro il Bologna per 3-0 e la sconfitta casalinga per 1-2 contro l’Atalanta. Anche i precedenti tra la Sampdoria è il fischietto di Teramo non erano positivi, tre incontri che riportano due sconfitte e un pareggio per i blucerchiati.

L’arbitro ha ammonito due giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Di Giacinto e Ceolin, con Gemelli IV uomo, Mazzoleni al Var e Bonacina all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Kallon (SAL), Bellemo (SAM). Espulso: Kallon (SAL). Recupero: 4’ pt, 5’ st.

Salernitana-Sampdoria, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 54′ Coda viene atterrato in area da Bronn in modo ingenuo e l’arbitro non ha dubbi nell’indicare il dischetto. Richiamato all’on field review Feliciani va al Var ed annulla il calcio di rigore: si trattava di un normale contatto di gioco tra i due e nessun fallo da parte del tunisino. All’87’ il primo cartellino giallo della partita arriva ai danni di Alessandro Bellemo per una fallo di frustrazione. Al 94′ Kallon simula un intervento falloso e viene ammonito dal direttore di gara: l’ex Bari manda a quel paese l’arbitro e viene espulso. Finale acceso e Salernitana-Sampdoria finisce 3-2.