Venezia-Como, moviola: gol partita annullato allo scadere, espulso tifoso scambiato per tesserato

La prova dell’arbitro Doveri nel match di serie A tormentato da pioggia e vento analizzata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito tre giocatori

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri – la scelta per Venezia-Como – ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione ha avuto un po’ troppi alti e bassi ed anche al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare. Si è rifatto in Juve-Napoli Genoa-Bologna ma come se l’è cavata ieri il fischietto laziale?

Clicca qui per gli highlights

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I precedenti di Doveri con Venezia e Como

Con il Como due pari e due ko nei quattro precedenti, col Venezia 2 incroci con una vittoria e una sconfitta

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Luciani con Fourneau IV uomo, Mazzoleni al Var e Muto all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: 38′ Nicolussi Caviglia per fallo su Nico Paz, 74′ M. Sala per fallo su Zampano, 50′ Fàbregas per proteste, recupero +1′, +4′.

Venezia-Como, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi di Venezia-Como. Al 18′ tiro di Nicolussi Caviglia, Pohjanpalo devia in maniera del tutto fortuita di tacco e insacca il pallone alle spalle di Pepe Reina. Dubbi sulla posizione dell’autore del gol ma per arbitro e Var è tutto regolare. Al 38′ giallo a Nicolussi Caviglia per una gomitata involontaria ma dolorosa a Nico Paz. Al 50′ giallo a Fàbregas per proteste. Al 74′ ammonito M. Sala per fallo su Zampano. All’88’ Kempf spazza male il pallone e Nicolussi Caviglia segna il gol con un bolide da fuori area. Il Var richiama l’arbitro all’on field review: Doveri va a valutare l’impatto di Pohjanpalo sulla giocata ed annulla per fuorigioco. Venezia-Como finisce 2-2. La curiosità, stando a quanto scrive diretta calciomercato, è che l’arbitro Doveri durante la gara avrebbe espulso un tifoso pensando fosse un componente della panchina.