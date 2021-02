Venezia: Cordoba entra nella società del Venezia

Gradito ritorno nel mondo del calcio italiano: l’ex difensore dell’Inter e della nazionale colombiana Ivan Ramiro Cordoba riparte infatti dalla Serie B. Ovviamente non con un ruolo sul campo, bensì dietro ad una scrivania di una società ambiziosa come il Venezia, che oggi attraverso i propri social ed il sito ha dato l’annuncio dell’ingresso in dirigenza dell’ex difensore apprezzato per anni in serie A. “Venezia FC comunica l’ingresso nel management arancioneroverde di Iván Ramiro Córdoba in qualità di socio del club e Consigliere Delegato per l’Area Sportiva. Attraverso la sua esperienza e competenza, Córdoba porterà il suo contributo in diverse aree della società rafforzando il DNA del club a tutti i livelli, dal lato sportivo a quello delle relazioni con club, leghe ed associazioni nell’ecosistema calcistico globale, incrementando inoltre la visibilità del Venezia FC a livello internazionale”.

Entra quindi sia in società come socio, che in dirigenza come Consigliere Delegato per l’Area Sportiva. Sarà praticamente un simbolo del Venezia, sia in termini sportivi che di immagine ed espansione del brand. Era dal 2014 che Cordoba non aveva un ruolo in una squadra, ovvero da quando aveva terminato i rapporti con l’Inter dopo aver ricoperto la posizione di team manager in nerazzurro. Adesso la nuova avventura rappresentata dal Venezia.

