Venezia-Lecce, moviola: i miracoli di Falcone e il rigore negato al 91’

La prova dell’arbitro Pairetto nel posticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Pinerolo ha ammonito cinque giocatori

Arbitro dal 1999, Pairetto – la scelta per Venezia-Lecce – è figlio d’arte ed ha avuto una rapida ascesa nel mondo arbitrale arrivando negli organici nazionali già dopo solo 6 anni di tessera, venendo inquadrato alla CAI nel 2006. Ogni 3 anni, effettua i passaggi di categoria arrivando in CAN/B nel 2012. Nel 2016 viene inserito nell’organico CAN/A (oggi organico CAN) fino al raggiungimento di arbitro internazionale nel 2021. In stagione ha debuttato in Napoli-Bologna ma ha sbagliato parecchio nella sua terzultima direzione in Monza-Inter senza brillare poi nè in Fiorentina-Milan nè in Como-Lazio. Vediamo se l’è cavata ieri il fischietto di Pinerolo.

I precedenti di Pairetto con Venezia e Lecce

Cinque erano i precedenti con il Lecce con un bilancio di una vittoria, due pari e due sconfitte, quattro con i lagunari (un successo, un pari e due ko).

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mondin e Garzelli con Ayroldi IV uomo, Di Bello al Var e Meraviglia all’Avar, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Yeboah (V) Rafia, Gaspar, Guilbert, Sansone (L)

Venezia-Lecce, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi di Venezia-Lecce. Dopo soli 2′ il primo giallo: è per Rafia per un pestone a Duncan. Al 46’ammonito Gaspar: fallo su Busio. Al 54′ grann girata di Duncan, sembra gol fatto ma Falcone – che già era stato decisivo in precedenza – con una gamba riesce a toccare quel tanto che basta per mandare in corner. Al 64′ giallo a Guilbert: trattenuta irregolare ai danni di Zampano. Giallo anche a Yeboah al 77′ per fallo su Ramadani. All’85’ ammonito Sansone per proteste. Al 91′ resta a terra Dorgu dopo un contrasto di gioco con Habs, Pairetto invita a giocare. Dopo 4′ di recupero Venezia-Lecce finisce 0-1 grazie al gol di Dorgu al 70′.