Vergognosi attacchi social a Simeone e alla figlia

Squallore più assoluto. Difficile definire in maniera differente la serie di attacchi social che è stata portata nelle ultime ore a Diego Pablo Simeone e a Valentina, la figlia che il tecnico dell’Atletico Madrid ha avuto una decina di giorni fa dalla compagna Carla Pereyra, modella con cui ha intrapreso una relazione sentimentale nel 2014 e che tre anni già gli ha dato Francesca. Frasi irripetibili, che non possono trovare alcuna giustificazione, quelle digitate da autentici imbecilli, a cui il titolo di ‘leoni da tastiera’ va stretto per manifesta cretineria. Mercoledì sera i biancorossi hanno battuto per 2-0 la Juventus nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League giocata al Wanda Metropolitano, lo stadio che ospita le partite casalinghe dei ‘Colchoneros’ e che sarà teatro anche della finale del 2019.

In occasione della rete del vantaggio, siglata da Gimenez, l’ex calciatore di Pisa, Inter e Lazio si era lasciato a un’esultanza molto colorita, della quale aveva poi parlato dopo il triplice fischio. “Non c’era nessun intento polemico, l’avevo già fatto da giocatore in un Lazio-Bologna. Non è stato un bel gesto e chiedo scusa, ma mi sentivo di farlo e l’ho fatto e comunque era rivolto ai nostri tifosi per festeggiare e dimostrare che questa squadra ha gli attributi, non a quelli della Juventus che stavano dall’altra parte” aveva raccontato ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo fatto una grande partita. Sapevamo di avere contro una squadra fortissima con un giocatore straordinario. Siamo stati bravi a sfruttare le situazioni. Il risultato è buono, ma c’è la partita di ritorno e sappiamo che ci sarà da soffrire” aveva quindi aggiunto.

Simeone è stato sposato per vent’anni con Carolina Baldini dalla cui unione sono nati i tre figli maschi Giovanni (che gioca nella Fiorentina), Gianluca (20 anni) e Giuliano (17 anni): tutti hanno intrapreso la carriera di calciatore.

21-02-2019