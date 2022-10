31-10-2022 09:28

La Roma è di scena sul campo dell’Hellas Verona (18:30). L’obiettivo sono i tre punti per scavalcare Lazio e Inter, conquistando la quarta piazza. Vincere per prepararsi al meglio alla sfida di Europa League con il Ludogorets.

Verona-Roma, Mourinho punta su Zaniolo per i tre punti

Giocare sul campo dell’Hellas Verona non è mai semplice. José Mourinho punta a mettere in campo tutti i suoi assi per portarsi a casa i tre punti che gli garantirebbero il quarto posto in classifica generale, a scapito di Inter e Lazio (ora a +2 sui giallorossi).

Portare a casa il bottino pieno permetterebbe alla squadra di José Mourinho di presentarsi al meglio anche per la decisiva gara di Europa League contro il Ludogorets, in programma giovedì all’Olimpico. La scelta di puntare su Nicolò Zaniolo contro gli scaligeri è dovuta anche al fatto che il fantasista giallorosso è squalificato per il match di Europa League. Ci si attende molto anche da Tammy Abraham.

Juan Luca Sacchi, l’arbitro di Hellas Verona-Roma

Per il posticipo delle 18:30 Hellas Verona-Roma, valido per il 12° turno di Serie A, è stato scelto Juan Luca Sacchi. Mauro Vivenzi e Alessandro Cipressa saranno invece gli assistenti, con IV uomo Niccolò Baroni. Al VAR ci sarà Fabio Maresca.

L’arbitro della sezione di Macerata ha già diretto una volta la Roma. Ricordo negativo per i giallorossi, allora battuti dalla Sampdoria (2-0). Quattro i precedenti con l’Hellas Verona: tre vittorie e una sconfitta.

Hellas Verona-Roma, i precedenti: Mourinho cerca la prima vittoria

Sono ben 62 i precedenti tra le due squadre con 31 successi giallorossi e 11 dei gialloblù (20 i pareggi). In casa dell’Hellas Verona, 31 le sfide con 10 vittorie per la Roma. José Mourinho non ha mai battuto gli scaligeri: due partite, zero vittorie (un pareggio e una sconfitta).

Curiosamente il Verona ha vinto in due (una a tavolino) delle ultime quattro sfide contro la Roma in Serie A (1N, 1P), dopo che aveva collezionato 17 partite di fila senza mai battere i giallorossi nel massimo campionato (5N, 12P).

Serie A, Hellas-Verona-Roma: dove seguirla in tv e in streaming

La partita tra Hellas Verona e Roma verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN: per vederla in tv sarà necessario scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile o su dispositivi mobili o attraverso Timvision Box. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’ il derby della Mole sarà visibile in tv sul canale 214 del bouquet Sky.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN