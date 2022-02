Verona, Tudor: "Mancini avrebbe dovuto convocare Caprari"

04-02-2022 20:53

In conferenza di presentazione del match contro la Juve, il tecnico del Verona, Igor Tudor ha esaltato Caprari bacchettando Roberto Mancini: “Avrebbe meritato la convocazione in Nazionale. Caprari ha spaccato in queste 4 partite: ho visto che il premio della Lega Serie A è andato a Raspadori, che ha fatto il 50% di Caprari. Lui è stato per distacco il miglior giocatore della Serie A da inizio 2022: l’AIC l’ha capito, Mancini non l’ha capito o ha fatto altri ragionamenti. Ma chi se ne frega. Lui ha fatto tanti sacrifici per arrivare a questo punto, e io al posto suo sarei più contento per questo”.

Il suo Hellas giocherà contro la Juve che in attacco schiererà Vlahovic: “È un bel giocatore, uno dei più forti in quel ruolo. Loro hanno fatto un acquisto importante, con un esborso importante. Si marca al meglio delle proprie possibilità: lui è forte, ma si gioca sempre in undici. Loro hanno molti campioni che possono risolvere la partita in ogni momento. Sarà una gara bella da affrontare”.

OMNISPORT