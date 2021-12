Verso Milan-Napoli: ecco la speranza segreta dei tifosi avversari

19-12-2021 11:20

Non ci saranno solo i tifosi di Milan e Napoli incollati alla televisione questa sera. Il big match della 18esima giornata di campionato attira grandissime attenzioni anche da parte dei fan delle altre squadre. In prima fila ci sono i tifosi dell’Inter ma anche quelli di Atalanta e Juventus seguiranno con grande attenzione la gara.

Verso Milan-Napoli: big match già decisivo?

La gara tra Milan e Napoli arriva in un momento molto particolare della stagione e della serie A. Rossoneri e partenopei non sono reduci dal loro miglior periodo di questa prima parte di campionato. Entrambe le squadre si presentano al match con tantissimi infortunati e anche con molti casi da risolvere per il futuro.

Il Milan deve fare i conti con gli infortuni e soprattutto comincia a guardare con attenzione al mercato di gennaio per provare a rafforzare la sua rosa soprattutto nel reparto offensivo. Dopo l’eliminazione dalla Champions, la squadra di Stefano Pioli può concentrarsi unicamente sul campionato e provare a concludere il discorso scudetto cominciato lo scorso anno.

Il Napoli, invece, oltre a fare i conti con gli infortuni presenti deve cominciare a pensare anche alle assenze future visto che la Coppa d’Africa è imminente e Spalletti dovrà fare a meno ancora per un mese di Koulibaly, Anguissa e Osimhen. La formazione partenopea è reduce da un periodo molto negativo che l’ha vista scivolare al quarto posto in classifica.

Verso Milan-Napoli: le speranze dei tifosi avversari

Come detto, tra gli spettatori più interessati ci sono i tifosi dell’Inter che dopo la vittoria sulla Salernitana possono cominciare a pianificare il loro tentativo di fuga. A lanciare l’argomento è Nunzio: “Ma voi siete proprio sicuri che tra vittoria Milan e quella del Napoli sia meglio la seconda soluzione? Fermo restando che il risultato migliore sarebbe il pareggio”. Mentre Gianni scrive: “Il pareggio sarebbe perfetto, ma forza Napoli per azzittire Don Pioli perdente di successo”. Mentre Adriano commenta: “Il Milan è senza coppe e obbligato a vincere il campionato. Il Napoli non sa nemmeno cosa vuol dire stare in testa a un campionato”.

