Verso Milano, la sfida dei tifosi del Napoli: Ora facci vedere chi sei

20-11-2021 10:29

A volte dalle peggiori situazioni nascono le migliori opportunità ma non ditelo a Matteo Politano. L’esterno aspettava con ansia di tornare a San Siro contro la sua ex squadra, dopo anni in chiaroscuro col club nerazzurro. Lui stesso aveva ammesso di aver raggiunto a Napoli la vera maturità e moriva dalla voglia di stupire il Meazza. La brutta notizia è arrivata oggi: il giocatore è risultato positivo al Covid, nonostante fosse doppiamente vaccinato, ed è in isolamento. Niente sfida dell’ex. La migliore opportunità però potrebbe capitare a Lozano, che ha la chance di riconquistare l’affetto dei tifosi dopo la bufera dei giorni scorsi.

Lozano è stato rimproverato anche dal ds Giuntoli

Prima la bomba (“desidero andare a giocare in un club più grande, ho ambizioni importanti”, poi la parziale retromarcia (“sto bene a Napoli e spero di rimanerci a lungo”). In mezzo le reazioni infastidie dei tifosi che sono rimasti offesi e delusi. E dire che l”attaccante messicano non sta replicando la brillante stagione scorsa quando, prima dell’infortunio, era apparso trasformato e capace di trascinare quasi da solo il reparto offensivo degli azzurri. Da mesi i napoletani aspettano di rivedere il vero Lozano, scivolato a riserva di Politano con l’arrivo di Spalletti. Come spiegare quelle frasi? Nessuno ha perdonato il giocatore ed anche la società ha pensato bene di intervenire. Come si legge su Tuttosport il ds del Napli Giuntoli gli ha telefonato subito dopo aver rilasciato quella dichiarazione che aveva indispettito molti dei tifosi europei spiegandogli che la sua aspirazione è legittima, ma che è sempre preferibile evitare certe esternazioni a stagione in corso.

I tifosi si aspettano ora una grande prova da Lozano

Senza Politano, dunque, dovrebbe toccare proprio a Lozano partire titolare domani al Meazza. L’alternativa sarebbe provare Elmas esterno, ma il messicano è favorito e i tifosi lo aspettano al varco come si evince dai social: “Dimostrerà finalmente di essere all’altezza di un topclub nel bigmatch di giornata? Si spera” o anche: “scommettiamo che la risolve El Chucky?”. Nessuno però ha dimenticato il suo sfogo: “Starace, Lozano è tornato gli hai preparato la borsa? Perché il Giugliano calcio1928 che è una grande squadra lo aspetta” oppure: “Le sue parole erano chiare, ma nessun caso. Le ambizioni sono legittime, ma il messicano dimostri prima di meritare il Napoli, e poi…” e infine: “Caso vuole tocchi a Lozano. Chiamato agli straordinari essendo però al centro di polemiche. È dura”.

