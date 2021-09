Verstappen: "Sanzione? Non sono d'accordo ma andiamo avanti"

Max Verstappen ha commentato così la penalizzazione di tre posizioni in griglia di partenza da scontare a Sochi dopo il brutto incidente con Hamilton nel Gp di Monza: “Ho cercato di gareggiare in maniera dura, ma pulita. Non sono completamente d’accordo con la penalità, perché penso che si tratti di un incidente di gara”.

“È un peccato quello che è successo oggi, ma siamo entrambi professionisti e andremo avanti mettendoci alle spalle quanto avvenuto”.

