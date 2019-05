Vettel: "Altri hanno lavorato meglio". Ferrari dietro a Montecarlo

Domenica si corre il Gran Premio di Monaco, e Sebastian Vettel arriva all'appuntamento spiegando senza giri di parole i problemi della Ferrari: "Non credo ci serva tempo, abbiamo capito a Barcellona che non siamo abbastanza veloci in media. Non siamo contenti ovviamente e lavoriamo duramente per fare la differenza. Il clima all’interno della squadra è buono, abbiamo bisogno di un buon risultato per tutto il grande lavoro fatto; non è che siano stati sdraiati a prendere il sole negli ultimi mesi".

"Chiaramente sembra che altri hanno fatto un lavoro migliore e sta a noi trovare le soluzioni e rendere il pacchetto più competitivo. Ogni chance che abbiamo proviamo a ottimizzare il tutto e tornare dove vogliamo essere".

Su Montecarlo: "Può capitare di tutto in questo week end, probabilmente è irrilevante quel che dicono le carte o la forma suggerita dalle ultime 5 gare. È difficile fare una previsione, si direbbe che il tipo di curve non si addice alla nostra macchina, sulla base delle ultime gare, ma non vedo perché non dovremmo correre una buona gara. Storicamente è stata molto positiva per noi negli ultimi anni".

Sulla morte di Lauda: "Non è corretto prendere solo un ricordo. Io sono ovviamente un tifoso della Formula 1, ho potuto parlare con lui, conoscerlo, ragionare con lui, anche parlare di com'era la macchina ai suoi tempi, com'era Enzo Ferrari. Tutte queste cose che sapeva benissimo. È stato un shock sentire la notizia, è una grande perdita per la Formula 1, per lo sport: è un’icona che perdiamo e sarà impossibile da rimpiazzare".

Nelle prime libere a Montecarlo Hamilton davanti a tutti, Leclerc e Vettel sono rispettivamente al quarto e quinto posto.

Libere 1 (i tempi, primi dieci)

1 LEWIS HAMILTON MERCEDES AMG PETRONAS MOTORSPO 47 1:12.106

2 MAX VERSTAPPEN ASTON MARTIN RED BULL RACING 35 00.059

3 VALTTERI BOTTAS MERCEDES AMG PETRONAS MOTORSPO 43 00.072

4 CHARLES LECLERC SCUDERIA FERRARI 25 00.361

5 SEBASTIAN VETTEL SCUDERIA FERRARI 36 00.717

6 PIERRE GASLY ASTON MARTIN RED BULL RACING 41 01.064

7 NICO HÜLKENBERG RENAULT F1 TEAM 45 01.121

8 KEVIN MAGNUSSEN RICH ENERGY HAAS F1 TEAM 24 01.126

9 KIMI RÄIKKÖNEN ALFA ROMEO RACING 39 01.257

10 ROMAIN GROSJEAN RICH ENERGY HAAS F1 TEAM 23 01.273

SPORTAL.IT | 23-05-2019 14:01