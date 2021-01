Vicenza-Chievo, i biancorossi sfidano i numeri

Martedì 19 gennaio alle 19 al “Menti” saranno di fronte Vicenza e Chievo per il recupero dell’ottava giornata di Serie B, gara non disputata lo scorso 21 novembre a causa delle tante positività al Coronavirus all’interno del gruppo squadra biancorosso.

Gara importante per i rispettivi obiettivi di biancorossi e gialloblù. Il Chievo in particolare può avvicinarsi ai primissimi posti considerando che la squadra di Aglietti dovrà recuperare anche la partita contro il Cittadella.

I veronesi hanno perso solo una delle sei sfide di Serie B contro il Vicenza (tre vittorie e due pareggi), realizzando almeno due gol in tutte le ultime quattro gare del torneo cadetto contro i biancorossi.

Dopo un pareggio per 0-0 nel primo incontro in Serie B, Vicenza e Chievo hanno messo a segno 19 gol totali nelle successive cinque sfide, con una delle due formazioni che ha realizzato almeno due reti in ciascuna gara del parziale.

Il Chievo è imbattuto nelle ultime sette gare di Serie B (tre vittorie e quattro pareggi): l’ultima volta che ha ottenuto una striscia più lunga di partite senza sconfitte nel campionato cadetto risale al novembre 2019 (10).

Il Vicenza ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di Serie B e potrebbe ottenere tre clean sheet consecutivi nella competizione per la prima volta dal gennaio 2017.

Solo Empoli e Cittadella (quattro) hanno subito meno gol del Chievo nei secondi tempi di gioco in questa Serie B; dall’altra parte, il Vicenza ha realizzato il 52% (12 su 23) delle proprie reti in queste frazioni di gioco.

Gara particolare per i due ex Domenico Di Carlo, sulla panchina del Chievo in tre riprese tra il 2008 e il 2019, e Riccardo Meggiorini: l’attaccante ha disputato 148 gare tra Serie B e Serie A con la maglia gialloblù realizzando 23 reti. otto di queste messe nella scorsa stagione nel campionato cadetto.



