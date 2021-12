Vicino alla Roma, ora offerto al Napoli: ADL riflette, tifosi scettici

23-12-2021 12:24

La grande delusione arrivata con la sconfitta contro lo Spezia obbliga il Napoli a una seria riflessione sul calciomercato di gennaio. Senza i suoi leader la squadra di Luciano Spalletti ha inanellato una serie di risultati negativi che non solo l’hanno allontanata dall’obiettivo scudetto, ma hanno anche riaperto la corsa alla zona Champions.

Marcao offerto al Napoli

Con la Coppa d’Africa che incombe, il Napoli ha bisogno di rinforzi. E dopo il terzino sinistro – la priorità indicata dallo stesso Spalletti – il club azzurro deve colmare il vuoto apertosi al centro della difesa con la partenza di Kostas Manolas.

Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, avanza oggi un nome nuovo per la campagna acquisti del Napoli a gennaio. “Marcao è stato offerto al Napoli (che lavora per un nuovo centrale difensivo a gennaio) dall’intermediario George Gardi. Era in trattativa con la Roma la scorsa estate. Il contratto di Marcao col Galatasaray scadrà nel 2024 e il Gala non vuole venderlo”.

Brasiliano di 25 anni, Marcao è esploso in Turchia, imponendosi all’attenzione di diversi top club europei: anche il Chelsea era stato accostato al brasiliano. Per arrivare a lui il Napoli dovrebbe spendere una cifra importante, di certo superiore ai 25 milioni di euro, tuttavia il fatto che il giocatore sia stato proposto alla società di De Laurentiis spinge a pensare che il club azzurro abbia un margine di manovra per chiudere l’affare.

I dubbi dei tifosi azzurri

Mentre il Napoli riflette, i tifosi azzurri si mostrano però piuttosto scettici. “Un’altra scommessa”, commenta su Facebook Nicola. “Questo è forte, ma non credo che De Laurentiis spenderà tanto per un difensore a gennaio”, ribatte Marco.

Per Giuseppe invece, “sarebbe meglio puntare a qualche difensore che gioca in serie A, tipo Bremer”.

