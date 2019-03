Vigorito presenta ricorso e rivela: "Tanti piangevano"

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito ai microfoni di Ottogol ha annunciato che il club presenterà ricorso contro lo Spezia per per il presunto tesseramento irregolare dell'attaccante Okereke. "Non ho l'abitudine di presentare ricorsi perché le partite vorrei vincerle in campo e non nei tribunali. C'è l'ordinanza di un magistrato che rimette gli atti alla Procura, quindi si esce dai confini sportivi. Da amministratore e da avvocato ho il dovere di andare al di là delle convinzioni personali. Sono responsabilità che devo assumermi".

Sul momento complicato della squadra: "Ho parlato con i ragazzi dopo Livorno. Quest'anno li ho incontrati due volte per trasferirgli qualcosa che credevo fosse importante. Dopo aver perso con lo Spezia alcuni di loro piangevano nel sottopassaggio. In questi tredici anni ne ho visti pochi versare lacrime per la causa. Non sono felice dei risultati, ma neanche deluso. Per quella che è la mia visione siamo in linea con gli obiettivi che mi ero dato all'inizio dell'anno. Alcuni giovani stanno maturando e sono un patrimonio per il futuro. Altri si stanno attrezzando per rendere al meglio. In un campionato anomalo come questo abbiamo perso troppe partite e potevamo perderne qualcuna in meno. La squadra lavora quotidianamente e viene tenuta sotto osservazione da chi di dovere. Pensate che ieri dalle 16 alle 22 ho parlato del Benevento con Bucchi e Foggia. Quel poco di competenza maturata in questi anni l'abbiamo messa a disposizione di una delle ragioni della mia vita. Onestamente neanche io mi esalto nel vedere il Benevento quest'anno, però so che c'è un gruppo di persone che sta dando il massimo. Bucchi ha un rapporto di trasparenza con i calciatori e ha la nostra fiducia".

SPORTAL.IT | 19-03-2019 08:20