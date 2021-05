Villarreal in Champions, la Roma 'ringrazia'

La conquista dell’Europa League da parte del Villarreal ha ridisegnato la mappa delle partecipanti alle Coppe Europee 2021-2022. La squadra di Unai Emery ha infatti conquistato un posto nella prossima Champions League, direttamente in prima fascia ai sorteggi della fase a gironi, togliendo però un posto alla Spagna.

Ogni nazione infatti ha diritto ad un massimo di sette club partecipanti e con cinque squadre in Champions e due in Europa League (Betis e Real Sociedad), nessuna spagnola sarà al via della prima edizione Conference League, la nuova competizione ideata dall’Uefa.

Un vantaggio indiretto per la Roma, che si presenterà al via come la testa di serie numero 1 in virtù del ranking più alto tra le partecipanti.

La squadra che sarà allenata da José Mourinho vanta 90.000 punti e il 13° posto nel ranking ed è davanti al Tottenham (15° con 88.000), curiosamente l’ex squadra dello Special One.

I giallorossi, alla pari degli Spurs e delle altre squadre dei campionati top d’Europa, saranno ammessi direttamente ai playoff, senza dover disputare turni preliminari.

