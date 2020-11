Virtus Entella, esonerato Bruno Tedino

La Virtus Entella ha esonerato Bruno Tedino. “A lui e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il grande impegno, la serietà e la correttezza evidenziati in questi mesi”, è la nota del club di Chiavari, che milita in Serie B.

Così il presidente Gozzi: “Tedino ha dimostrato di essere una persona dagli elevati valori morali come raramente mi è capitato di incontrare nel mondo del calcio e di avere doti professionali di grande spessore. Purtroppo non sono arrivati i risultati, anche per i numerosi infortuni che non ci hanno dato tregua. E’ stata una decisione molto sofferta, ma in questo momento serviva una scossa per invertire il pericoloso trend negativo. Auguro di cuore al mister e al suo staff le migliori fortune umane e professionali”.

