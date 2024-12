Vitoria Guimaraes-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming Conference League 2024/2025: orario e probabili formazioni

Ultimo appuntamento della league phase: i viola impegnati in Portogallo con l'obiettivo di centrare la qualificazione diretta agli ottavi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La Fiorentina si gioca l’accesso diretto agli ottavi di finale di Conference League in Portogallo. Contro il Vitoria Guimares, seconda forza della competizione alle spalle del Chelsea, la squadra di Palladino non intende fallire l’obiettivo.

Conference League: Vitoria Guimaraes-Fiorentina, quando si gioca

La Fiorentina fa scalo in Portogallo, dove affronterà il Vitoria Guimaraes in occasione della sesta e ultima giornata della fase campionato della Conference League. L’appuntamento è fissato per oggi, giovedì 19 dicembre, con fischio d’inizio dell’incontro in programma alle 21:00.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si tratta di una sfida particolarmente importante e delicata per la Viola, dal momento che gli avversari occupano la seconda posizione in classifica, a +1 sull’undici di Raffaele Palladino. I toscani puntano alla qualificazione diretta gli ottavi di finale della competizione di cui sono stati finalisti nelle ultime due edizioni: per farlo, è necessario chiudere tra le prime otto.

Partita: Vitoria Guimaraes-Fiorentina

Vitoria Guimaraes-Fiorentina Dove: Estádio D. Afonso Henriques, Guimarães

Estádio D. Afonso Henriques, Guimarães Quando: giovedì 19 dicembre 2024

giovedì 19 dicembre 2024 Orario: 21:00

21:00 Diretta tv: Sky

Sky Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Sky Go, NOW Competizione: Conference League

Dove vedere in diretta tv e streaming Vitoria Guimaraes-Fiorentina

La partita di Conference League tra Vitoria Guimaraes e Fiorentina è un’esclusiva Sky. Per non perdersi neppure un istante del match che si giocherà all’Estádio Afonso Henriques basterà sintonizzarsi sui canali dedicati, ovvero Sky Sport Uno e Sky Sport (252).

Per quanto riguarda lo streaming, gli abbonati alla pay-tv satellitare potranno seguire l’evento sull’app SkyGo, disponibile su pc, smartphone e tablet, e su NOW, piattaforma che trasmette i contenuti del palinsesto targato Sky.

Le probabili formazioni

La posta in palio è alta. C’è una qualificazione diretta agli ottavi da proteggere, per cui sarà interessante capire che tipo di scelte farà Palladino e quanto turnover adotterà. La Fiorentina si dispone con il 4-2-3-1: tra i pali è ballottaggio tra Terracciano e Martinelli, con il primo che sembra essere leggermente favorito.

In difesa Dodò, che salterà il match di campionato con l’Udinese per squalifica, Martinez Quarta, Ranieri e Parisi. Si va verso una linea mediana composta da Richardson e Mandragora, con Ikoné, Gudmundsson, che ha bisogno di trovare la condizione migliore dopo l’infortunio, e Sottil sulla trequarti al servizio dell’attaccante di coppa Kouamé.

Il Vitoria Guimaraes, sesta forza del torneo portoghese, risponde col 4-3-3. Gli elementi a cui prestare maggiore attenzione sono il centrocampista Tiago Silva e il centravanti Nelson Oliveira.

Vitoria Guimaraes (4-3-3): Varela; Costa, Rivas Viondi, Fernandes, Miguel Maga; Tiago Silva, Manu, Mendes; Kaio Cesar, Nelson Oliveira, Santos. Allenatore: Rui Borges

Varela; Costa, Rivas Viondi, Fernandes, Miguel Maga; Tiago Silva, Manu, Mendes; Kaio Cesar, Nelson Oliveira, Santos. Allenatore: Rui Borges Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Richardson, Mandragora; Ikoné, Gudmundsson, Sottil; Kouamé. Allenatore: Raffaele Palladino

L’arbitro del match

A dirigere la sfida tra Vitoria Guimaraes e Fiorentina, sarà il fischietto albanese Juxhin Xhaja, coadiuvato dagli assistenti Arber Zalla e Rejdi Avdoe; Albert Doda come quarto uomo. Al VAR il tedesco Robert Schröder con Kreshnik Barjamaj.