30-12-2022 14:08

Quando tornerà in campo Dusan Vlahovic? La domanda tormenta la Juventus e in particolare i suoi tifosi, che speravano di rivedere l’attaccante serbo in campo nelle prime gare del 2023. Invece le ultime notizie da Torino raccontano di un Vlahovic ancora indisponibile: il centravanti rischia di saltare non solo le partite contro la Cremonese e l’Udinese, ma anche il big match del Maradona contro il Napoli del 13 gennaio.

Juventus, Vlahovic fermo per la pubalgia

L’ultima apparizione di Vlahovic con la maglia della Juventus risale allo scorso 25 ottobre, nella sconfitta di Lisbona contro il Benfica, mentre bisogna risalire al 15 ottobre per trovare l’ultima gara giocata per 90’ dal centravanti serbo: in quell’occasione l’attaccante ex Fiorentina trovò anche il gol, risultando decisivo per la vittoria dei bianconeri del derby.

Da allora i tifosi della Juventus sperano di rivederlo in campo: convocato dalla Serbia per i Mondiali, Vlahovic ha messo insieme appena 79 minuti in Qatar, trovando un gol (inutile) nella sconfitta della nazionale slava contro la Svizzera. Proprio la partecipazione di Vlahovic ai Mondiali aveva scatenato la rabbia dei tifosi della Juve, che avrebbero preferito vedere il loro centravanti riposare e concentrarsi sul proprio recupero, invece che mettere a repentaglio le sue condizioni fisiche in nazionale.

Juventus, Vlahovic può saltare il Napoli

Al suo rientro a Torino, Vlahovic ha continuato a manifestare sintomi della pubalgia. Secondo il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio le sue condizioni sarebbero ancora precarie e quasi certamente il serbo sarà costretto a saltare le prime gare del 2023. Non soltanto quella con la Cremonese del 4 gennaio e quella contro l’Udinese del 7 gennaio: Vlahovic è in serio dubbio anche per il big match del 13 gennaio al Maradona, contro il Napoli. Una gara chiave per le ultime speranze di rimonta scudetto dei bianconeri.

Caso Vlahovic, la rabbia dei tifosi della Juventus

Il report negativo sullo stato di salute di Vlahovic ha riacceso le polemiche in casa Juventus. Sui social network è infatti scoppiata la rabbia dei tifosi bianconeri, inviperiti con la società e lo stesso giocatore per la scelta di giocare i Mondiali. “Possibile che non esista una cura efficace contro la pubalgia? Ma in estate Vlahovic non era stato operato?”, si chiede su Twitter FBlanconegro.

“Giovani o vecchi, appena finiscono alla Juve, si rompono tutti. Vlahovic è un altro grosso pacco”, il parere di Babylon. “Che Vlahovic fosse un pacco lo avevamo capito prima che arrivasse – aggiunge catastrofico Scossa -. Mai servito a nulla, in più lo fai ad allenare ad Allegri non ti puoi aspettare altro”. Stesso tono per Carlo: “Ho la sensazione che Vlahovic stia diventando uno dei peggiori acquisti della nostra storia”.

Pasquale, invece, pretende chiarezza dalla società: “C’è un giocatore in rosa Juventus che pare sia diventato un tabù… non se ne può parlare! Come sta Vlahovic? Sta facendo capricci? È in rottura con Allegri? Sarà venduto? Avremo mai qualche risposta?”.