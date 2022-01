Vlahovic da Firenze alla Juve, Adani pone un interrogativo scottante

29-01-2022 10:15

Quello di Dusan Vlahovic alla Juventus è stato l’affare dell’anno. Di sicuro il colpo più roboante della finestra di mercato invernale, quello che potrebbe far svoltare la stagione dei bianconeri. Ne è convinto anche Daniele Adani, che ha speso belle parole sia per l’attaccante serbo che per la dirigenza della Vecchia Signora durante l’ormai rituale appuntamento con la Bobo Tv su Twitch, insieme agli amici di sempre Christian Vieri, Nicola Ventola e Antonio Cassano.

Vlahovic alla Juventus, il giudizio di Adani

Dal punto di vista della Juventus, infatti, quello di Vlahovic è stato davvero un colpo da maestri: “Agnelli ha fatto saltare il banco, ha fatto una cosa spettacolare”, le parole dell’ex difensore. “Il serbo è uno dei tre attaccanti più richiesti al mondo e Agnelli ha dato ad Allegri quello che è il numero uno del nostro campionato. Sono contento che sia rimasto in Italia, così potremo godercelo ancora a lungo”.

Adani: la Juventus è il meglio per Vlahovic?

Questo per quel che riguarda il punto di vista della Juventus. E per Vlahovic? L’interrogativo posto da Adani è scottante. La Vecchia Signora, così in ritardo in classifica e in crisi di gioco dall’inizio del campionato, era davvero la miglior soluzione possibile per l’attaccante serbo, richiesto anche da alcuni top club di Premier League? “La domanda che mi faccio è se la Juventus sia stata la scelta migliore per il giocatore”, la provocazione dell’opinionista.

Gli juventini rispondono ad Allegri su Vlahovic

Tante le risposte, anche accalorate, dei sostenitori della Juventus. “La Juve è sempre il meglio”, è la replica di Angela dettata dal cuore. “Si vede proprio che Adani rosica come un matto”, osserva Umbe. “Adani ha anche detto: ‘Questa Juve è un insulto al gioco del calcio, se non lo dite siete dei servi’. Per me ha preso una fissa contro Allegri, adesso non metta in mezzo pure Vlahovic“, l’invito di Marcus. Dai tifosi di altre squadre, come Gabriele, solo elogi: “Finalmente uno che dice le cose come stanno e che pone le domande giuste”.



