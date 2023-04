Volata Champions League: in sei per tre posti e il tempo stringe

Mancano solo sette giornate alla fine e le due romane sono in fuga mentre arrancano le milanesi. Atalanta e Juventus ci provano

Il campionato di Serie A sta per entrare nel rettilineo decisivo e deve emettere ancora diversi verdetti. Quello più appassionante è forse quello che riguarda le squadre che parteciperanno alla prossima Champions League insieme al Napoli. Sei squadre si giocano gli alti tre posti, con le due romane in fuga, le milanesi che fanno fatica e Atalanta e Juventus che ancora vogliono e possono provarci. Vediamo il borsino a poco più di un mese dal traguardo.

Lazio: la qualificazione alla Champions è vicina

La Lazio è vicina alla qualificazione in Champions dall’alto dei suoi 61 punti. I biancocelesti sono reduci da quattro vittorie consecutive, è vero che mancherà Immobile nelle prossime due uscite, ma l’attaccante ha già saltato diverse partite, dunque è sostituibile. Il calendario non è facile, in particolare in trasferta: all’Olimpico arriveranno Torino e Sassuolo, fuori casa Inter e Milan che diranno molto sulle ambizioni di tutte e tre le squadre. La Lazio ha il vantaggio di non essere in Coppa e di poter dunque programmare la settimana tranquillamente.

Roma: tre successi di fila per il terzo posto

La Roma ha vinto le ultime tre partite e ha 56 punti in classifica. C’è l’impegno con il Feyenoord a togliere energie, il gioco forse non sarà spettacolare, ma Mourinho sta dimostrando efficacia. Calendario difficile per i giallorossi: Coppa a parte, ci sono Atalanta, Milan e Inter con in mezzo la trasferta di Monza, assolutamente da non sottovalutare.

Milan e Inter: Coppa e problemi

A 53 punti troviamo il Milan balbettante del campionato, con la testa probabilmente alla sfida con il Napoli e alla Champions più in generale. Da quattro partite, però, i rossoneri sono imbattuti, cosa che fa ben sperare i tifosi. La sfida europea toglie concentrazione, partite sulla carta morbide in casa con Lecce e Cremonese, più complicati i due match contro la Roma (in trasferta) e la Lazio (ancora a San Siro).

L’Inter al momento è la prima delle escluse dalla Champions a causa di ben 11 sconfitte in campionato. Ha 51 punti e un piede e mezzo nelle semifinali europee. Ma in campionato ci sono ben quattro ko nelle ultime cinque uscite. Calendario fittissimo per i nerazzurri: il Benfica, poi Empoli, il ritorno delle semifinali di Coppa Italia con la Juve a San Siro, la Lazio in casa, la Roma in trasferta e nel mezzo l’incontro interno con il Verona.

Atalanta e Juventus: non provarci sarebbe reato

Atalanta e Juventus sono più lontane, ma visto che le due milanesi zoppicano non provarci sarebbe reato. I bergamaschi hanno 49 punti e, con il pari di Firenze, hanno fallito l’aggancio all’Inter. Prima c’era stato il passo falso interno con il Bologna: non vola neanche la squadra di Gasperini, insomma. Il calendario propone Roma, Torino, Spezia e Juventus. Solo la partita con i granata sarà in trasferta, cosa da tenere in considerazione nella volata.

La Juventus sembrava in rimonta, ma due sconfitte consecutive l’hanno azzoppata. I punti sono 44, ma c’è sempre da capire – domani – cosa succederà con la penalizzazione. Giovedì ci sarà il ritorno di Europa League con lo Sporting Lisbona. Il mese è di fuoco: seguiranno il Napoli, l’Inter in Coppa Italia, Bologna e Atalanta in trasferta e il Lecce in casa.