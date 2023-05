Volata salvezza: è festa Lecce! Ma cosa succederà in caso di arrivo a pari punti tra Spezia e Verona?

I salentini si chiamano fuori dalla battaglia per non retrocedere dopo il successo di rigore a Monza. Restano in gioco liguri e veneti, attualmente a pari punti

29-05-2023 14:54

Il Lecce si chiama fuori dalla lotta salvezza. Grazie al rocambolesco successo per 1-0 maturato dalla compagine salentina in quel di Monza, arrivato al 101′ grazie al rigore trasformato da Lorenzo Colombo – brianzolo di Vimercate – su rigore procurato dal fallo di mano del neoentrato Christian Gytkjær, che poco prima, invece, si era fatto parare un penalty da Wladimiro Falcone, la formazione di Marco Baroni ha potuto festeggiare la propria permanenza in Serie A con una giornata di anticipo. L’impegno casalingo contro il Bologna, sarà poco più di una passerella per entrambe le formazioni in campo al “Via del Mare”.

Lotta salvezza, il Lecce si chiama fuori: è battaglia tra Spezia e Verona

La situazione resta intricatissima, invece tra Spezia e Verona, attualmente a pari merito a 31 punti: saranno queste due squadre, infatti, a giocarsi l’ultimo posto disponibile nella lotta salvezza. Ma, a pari punti, come funziona? Quale delle due squadre avrà la meglio se non dovessero esserci variazioni di graduatoria al termine della trentottesima e ultima giornata di Serie A?

Spezia e Verona giocano a “ciapanò”

Una eventualità, quella della permanenza di parità di punteggio, nel caso in cui liguri e veneti dovessero ottenere il medesimo risulto dagli ultimi rispettivi impegni: la formazione di Leonardo Semplici, letteralmente crollata 0-4 in casa contro il Torino, sarà impegnata – domenica 4 giugno alle 20,45 – all’Olimpico contro una Roma proveniente dalla finale di Europa League di mercoledì 31 maggio contro il Siviglia. Altra big in trasferta anche per la band di Marco Zaffaroni, che ha gettato alle ortiche al 96′ di Verona-Empoli una vittoria già conquistata per via dell’autorete all’ultimo respiro di Giangiacomo Magnani: i gialloblù dovranno riscoprirsi “fatali” in una grande classica “da ultima giornata” contro il Milan, a San Siro.

Che succederà tra Spezia e Verona in caso di parità di punti anche a fine campionato?

Se il Milan può ritenersi già a fine corsa con la conquista di un piazzamento Champions dopo la vittoria targata Olivier Giorud contro la Juventus, lo stesso “status” potrebbe essere quello della Roma in caso di vittoria contro il Siviglia e conseguente conquista del quinto, piazzamento “extra” in Champions. Nel gioco delle motivazioni, bisognerà tener presente il fatto che, nel caso in cui Spezia e Verona arrivassero a pari punti anche a fine campionato, si procederà allo spareggio. Niente scontri diretti o differenza reti, ma una sfida in campo neutro da 90′. In caso di ulteriore parità, non sono previsti tempi supplementari ma si procederà direttamente ai calci di rigore.