Volley femminile A1, Egonu e Mazzanti di scena negli anticipi: Paoletta stavolta sfida Antropova

L'opposto e l'ex Ct di scena negli anticipi del sabato: Trento sfida Casalmaggiore, Milano si gioca il secondo posto a Scandicci. Domenica Conegliano e tutte le altre.

12-01-2024 23:15

Archiviata la settimana delle coppe europee con l’ennesimo en-plein per le formazioni italiane, che viaggiano a vele spiegate verso le fasi decisive di Champions League (successi di Milano, Scandicci e Conegliano), Challenge Cup (3-1 per Novara nell’andata dei quarti sul Voluntari) e Coppa Cev (3-1 di Chieri all’Azoty Chemik nei playoff di Coppa Cev), è di nuovo tempo di campionato. Nel weekend è in programma la sedicesima giornata della regular season, la terza del girone di ritorno della Serie A1 di volley femminile.

Volley, anticipi: Trentino-Casalmaggiore e Scandicci-Milano

Ironia della sorte, Paola Egonu e Davide Mazzanti sono ancora una volta accomunati dallo stesso destino. L’opposto e l’ex Ct, dopo la mitica “pallonata” nel match di domenica scorsa vinto da Milano su Trento, sono i grandi protagonisti dei due anticipi del sabato. Alle 17 tocca al tecnico e alla sua Itas Trentino provare a dar corpo alle speranze salvezza in un match da dentro o fuori contro un’altra pericolante, Casalmaggiore. Alle 21 tocca a Paoletta, in un match che vale il secondo posto nella tana di Scandicci. Il principale motivo di interesse? La sfida diretta tra Egonu e Antropova, che si giocano il posto anche nella nuova Nazionale di Velasco.

A1, le altre sfide: Conegliano ospita Chieri, Novara con Pinerolo

Domenica le altre partite. La capolista Conegliano, che sin qui ha lasciato per strada soltanto un punticino, ospita la quinta forza del torneo: Chieri. Firenze, squadra visitata in settimana proprio dal Ct Velasco, gioca a Bergamo contro un sestetto affamato di punti salvezza, mentre Vallefoglia gioca in casa contro un’altra squadra che lotta per non retrocedere: Cuneo. Interessante il derby piemontese tra la Igor Novara di Bernardi e l’ambizioso Pinerolo, mentre completa il quadro la sfida tra UYBA Busto Arsizio e Roma.

Volley A1 femminile: 16ma giornata

Itas Trentino-Trasportipesanti Casalmaggiore sabato 13 gennaio ore 17

Savino Del Bene Scandicci-Allianz Vero Volley Milano 13 gennaio ore 21

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Reale Mutua Fenera Chieri domenica 14 gennaio ore 17

Bergamo 1991-Il Bisonte Firenze domenica 14 gennaio ore 17

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo domenica 14 gennaio ore 17

Igor Gorgonzola Novara-Wash4green Pinerolo domenica 14 gennaio ore 17

Uyba Volley Busto Arsizio-Aeroitalia Roma Volley Club domenica 14 gennaio ore 19.30

Volley A1 femminile: la classifica aggiornata

Conegliano 44

Milano 40

Scandicci 38

Novara* 33

Chieri 28

Pinerolo e Vallefoglia 21

Firenze 19

Roma 18

Busto Arsizio 14

Cuneo 13

Bergamo 11

Casalmaggiore* 9

Trentino 3

*1 partita in meno

Intanto in settimana è emersa una brutta storia riguardante, suo malgrado, una giocatrice di Busto Arsizio.