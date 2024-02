Volley femminile A1: Milano-Novara vale il secondo posto. Egonu contro Akimova, sfida tra le due top scorer

Ventesima giornata di regular season in Serie A1, la settima di ritorno: spicca il big match tra Allianz Vero Volley e Igor Gorgonzola. Scandicci a Pesaro, Conegliano a Firenze.

10-02-2024 12:02

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Sabato di fuoco in Serie A1 di volley femminile. Il programma è aperto da due sfide che coinvolgono tre big della classifica. Si parte alle 18 con Scandicci che rende visita a Vallefoglia, poi alle 21 il clou: Milano contro Novara, di fatto uno scontro diretto per la seconda posizione in classifica tra due squadre che virtualmente hanno gli stessi punti (Novara ne ha tre in meno, ma deve recuperare il match contro Casalmaggiore). Domenica tocca a Conegliano, di scena a Firenze contro Il Bisonte, squadra che insegue la qualificazione ai playoff.

Volley, Milano-Novara: supersfida Egonu-Akimova

Prima sfida quella della Savino Del Bene Scandicci a Pesaro contro Vallefoglia. Il sestetto di Barbolini insegue punti pesanti, con Antropova che sfida la grande trascinatrice delle marchigiane: Mingardi. Poi tocca al duello tra top scorer del campionato: Egonu contro Akimova. Paoletta, star di Milano, guida la classifica delle migliori realizzatrici della A1 con 401 punti all’attivo. Alle sue spalle Akimova, la giovane schiacciatrice russa di Novara, che insegue a quota 372. Tra qualche giorno sarà raggiunta da un altro formidabile martello russo: Markova, leader della classifica delle spikers in Turchia.

Serie A1: Conegliano a Firenze, Mazzanti a Cuneo

Tra le sfide della domenica spicca il confronto tra Busto Arsizio e la ritrovata Casalmaggiore, importante in chiave salvezza. Chieri, quinta forza del torneo, ospita la pericolante Bergamo. Sfida playoff tra Roma e Pinerolo, mentre Mazzanti con l’Itas Trentino affronta in trasferta la penultima forza del torneo, Cuneo: l’ex Ct azzurro va a caccia della prima vittoria della sua gestione. Chiude il programma il match tra la capolista Conegliano, imbattuta in stagione e reduce dal trionfale 3-0 ai danni dell’Allianz Vero Volley Milano, e Il Bisonte Firenze, che punta a rientrare tra le prime otto.

Volley A1 femminile: programma 20ma giornata

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Savino Del Bene Scandicci sabato 10 febbraio ore 18

Allianz Vero Volley Milano-Igor Gorgonzola Novara sabato 10 febbraio ore 21

Uyba Volley Busto Arsizio-Trasportipesanti Casalmaggiore domenica 11 febbraio ore 17

Reale Mutua Fenera Chieri-Bergamo 1991 domenica 11 febbraio ore 17

Aeroitalia Roma Volley Club-Wash4green Pinerolo domenica 11 febbraio ore 17

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Itas Trentino domenica 11 febbraio ore 17

Il Bisonte Firenze-Prosecco Doc Imoco Conegliano domenica 11 febbraio ore 18.30

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano 54

Milano 48

Novara* 45

Scandicci 44

Chieri 33

Pinerolo 29

Vallefoglia 27

Roma 25

Firenze 24

Busto Arsizio 18

Casalmaggiore* 17

Bergamo 15

Cuneo 13

Trentino 4

*1 partita in meno

Volley A1 femminile: prossimo turno

Trasportipesanti Casalmaggiore-Igor Gorgonzola Novara (recupero 15a g.) sabato 17 febbraio ore 20.30

Intanto il prossima fine settimana a Trieste è tempo di Final Four di Coppa Italia con Conegliano, Milano, Scandicci e Chieri. Tutte le info.