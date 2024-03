Volley femminile A1, penultima giornata: sfida a distanza Egonu-Antropova per il secondo posto

Penultima giornata di regular season in Serie A1 Tigotà: Scandicci difende il secondo posto dall'assalto di Milano, sprint salvezza tra Cuneo e Bergamo.

16-03-2024 14:54

Due giornate al termine della regular season, tanti verdetti ancora da emettere. Principalmente però in coda, perché là davanti Conegliano (37 vittorie stagionali di fila, 39 se si prende in esame la stagione passata: la rimonta con l’Eczacibasi è ancora sotto gli occhi di tutti) ha già blindato la prima posizione. Ma la seconda è in bilico, con Scandicci e Milano a contendersela, così come in bilico restano posti play-off e anche l’ultima slot che condannerà la squadra destinata a retrocedere assieme all’Itas Trentino. È l’ultimo fine settimana “spalmato”: l’ultima giornata, per evitare “biscotti”, si giocherà tutta in contemporanea domenica 24 marzo alle 17.

Milano riceve Firenze: Egonu e compagne condannate a vincere

La penultima di regular season si aprirà sabato con ben 4 anticipi, anche per consentire alle formazioni che giocheranno le gare di ritorno in Europa di poter avere qualche ora in più di riposo. Alle 17 apre il programma l’Allianz Milano, che ospita Il Bisonte Firenze in un match che per le toscane ha poco valore (sono fuori dalla corsa play-off e già salve: senza più i play-off di Challenge Cup, giocano solo per l’onore), mentre per il Vero Volley vale tanto, costretto a vincere per rimettere il muso davanti a Scandicci nella rincorsa al secondo posto.

Gaspari potrebbe fare un po’ di turnover in vista della trasferta in casa del Fenerbahce, dove serviranno due set per guadagnarsi la finale di Champions League in programma sempre in Turchia nel week-end 4-5 maggio.

Conegliano chiude il serale ospitando Pinerolo

Alle 18 ultima chiamata play-off per Casalmaggiore, a -6 dall’ultimo posto play-off occupato dal terzetto composto da Pinerolo, Roma e Vallefoglia, avversaria di giornata, che vincendo due set blinderà il posto nella post season.

Mezzora più tardi Trento ospita la penultima gara di A1 affrontando la UYBA di Enrico Barbolini, alla quale basterà un punto per garantirsi il traguardo salvezza e regalarsi poi un finale di stagione scevro da troppe preoccupazioni.

La Prosecco Doc Imoco Conegliano chiuderà il programma di giornata (ore 20,30, diretta Rai Sport HD): contro Pinerolo la gara conta soprattutto per le piemontesi, che puntano a spuntarla nella lotta al sesto posto (ma le Pantere non perdono nemmeno quando sembrano già condannate a farlo… come dimostra la sfida con l’Eczacibasi).

Domenica Cuneo-Bergamo, sfida salvezza a distanza

Il programma domenica è un po’ più ristretto. Alle 17 la Savino Del Bene Scandicci contro l’Aeroitalia SMI Roma ha la chance di rispondere all’eventuale sorpasso di Milano. Ma le capitoline sono in piena bagarre per un posto play-off, e puntano anch’esse a centrare la sesta piazza definitiva (al momento sarebbero ottave, quindi incrocerebbero Conegliano nei quarti: non proprio il migliore degli scenari possibili…).

Ultime due gare in contemporanea alle 19,30: Novara ospita Bergamo, che è indietro di tre lunghezze rispetto al terzultimo posto occupato di Cuneo, ma mercoledì prossimo recupererà la sfida con Trento e può dunque effettuare il sorpasso, qualora riuscisse intanto a vincere (meglio se 3-0 o 3-1). Sfida da dentro e fuori, con le bergamasche che avranno eventualmente una prova d’appello per tenere vive le speranze fino all’ultima giornata (quando però affronteranno Scandicci: Cuneo se la vedrà con Firenze, che non ha obiettivi).

Stesso orario per la sfida della stessa Cuneo contro la Reale Mutua Chieri, reduce dal netto 3-0 in casa di Neuchatel nella finale d’andata di Cev Cup e che nel derby (diretta Sky Sport) potrà fare turnover, dato che la sua posizione è cristallizzata.