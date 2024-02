Volley femminile A1: Egonu e Sylla non salvano Milano contro Novara. Conegliano in fuga, vince Mazzanti

Ventesima giornata di regular season in Serie A1, la settima di ritorno: Novara passa a Milano, Antropova trascina Scandicci, Conegliano vola verso il primato. Vince il Trentino.

11-02-2024 20:51

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Conegliano in fuga verso il primato in regular season, Milano che vede il suo secondo posto a rischio, insidiato da Novara – che vincendo il recupero di sabato prossimo in casa di Casalmaggiore può operare il sorpasso – e Scandicci. Sono queste le note salienti della settima giornata di ritorno in Serie A1. Un turno molto importante, che cade alla vigilia della Final Four di Coppa Italia a Trieste, che vedrà protagoniste Conegliano, Milano, Scandicci e Chieri.

Serie A1: cade Milano, ok Novara e Scandicci

Dieci set per decidere i due anticipi del sabato. Successi in trasferta da due punti per Scandicci, che passa sul campo di Vallefoglia ringraziando una strepitosa Antropova, autrice di 31 punti, e per Novara che batte Milano in uno scontro diretto molto importante per il secondo posto. Non basta all’Allianz Vero Volley Milano lo show della premiata ditta Sylla (20 punti) ed Egonu (28). Akimova, autrice di 24 punti, trascina il sestetto di Bernardi al primo vero successo stagionale in un big match.

Volley: Conegliano in fuga, prima vittoria per Mazzanti

Del passo falso di Milano approfitta Conegliano, che porta a otto le lunghezze di vantaggio su Paoletta e compagne. Per la squadra di Santarelli ventesima vittoria in altrettante partite di campionato: 3-1 a Firenze, con un solo punto per Haak, 22 per Robinson-Cook. In coda sussulto di Trento, che passa in quattro set a Cuneo e si regala un’ultima speranza di salvezza. Prima vittoria per l’ex Ct azzurro Mazzanti. Molto importante il successo di Casalmaggiore a Busto Arsizio, mentre Roma piega al tie-break Pinerolo e Chieri travolge Bergamo.

Volley A1 femminile: programma 20ma giornata

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Savino Del Bene Scandicci 2-3

Allianz Vero Volley Milano-Igor Gorgonzola Novara 2-3

Uyba Volley Busto Arsizio-Trasportipesanti Casalmaggiore 1-3

Reale Mutua Fenera Chieri-Bergamo 1991 3-0

Aeroitalia Roma Volley Club-Wash4green Pinerolo 3-2

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Itas Trentino 1-3

Il Bisonte Firenze-Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano 57

Milano 49

Novara* 47

Scandicci 46

Chieri 36

Pinerolo 30

Vallefoglia 28

Roma 27

Firenze 24

Casalmaggiore* 20

Busto Arsizio 18

Bergamo 15

Cuneo 13

Trentino 7

*1 partita in meno

Volley A1 femminile: prossimo turno

Trasportipesanti Casalmaggiore-Igor Gorgonzola Novara (recupero 15a g.) sabato 17 febbraio ore 20.30

Intanto il prossima fine settimana a Trieste è tempo di Final Four di Coppa Italia con Conegliano, Milano, Scandicci e Chieri. Tutte le info.