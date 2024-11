Volley femminile, Antropova e Ishikawa tallonano Egonu: Milano può scivolare al quarto posto

Nona giornata in Serie A1: Scandicci passa a Roma, Novara regola a fatica Talmassons e si avvicinano al Numia Vero Volley. Successi pesanti per Chieri, Busto Arsizio e Bergamo.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Il meglio c’era stato venerdì sera, con la supersfida tra Milano e Conegliano che aveva richiamato all’Unipol Forum di Assago 12.626 spettatori, che hanno assistito al monologo del dream team di Santarelli, capace di rifilare un perentorio 0-3 a Egonu e compagne. Tra sabato e domenica s’è completato il quadro del nono turno del massimo campionato di volley femminile: ancora brutte notizie per il Consorzio Numia Vero Volley, visto che il secondo posto è sempre più a rischio.

Volley, Scandicci e Novara a fatica contro Roma e Talmassons

Scandicci ha piegato Roma in trasferta (1-3, 26 punti per Antropova) e s’è portata a una sola lunghezza da Milano, che ha giocato una partita in più. “L’ingresso di Ognienovic e Carol ha dato un pochino più di equilibrio però noi in queste partite dobbiamo fare un po’ di più, gestirle meglio”, l’analisi del coach delle toscane Gaspari. Per Novara sofferto 3-2 su Talmassons (18-16 al tie-break) e -2 dal secondo posto. “Non stiamo vivendo un momento eccezionale ma almeno ci siamo messi alle spalle la sconfitta con Busto Arsizio”, le impressioni della novarese Aleksic.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Serie A1: Chieri, Busto Arsizio e Bergamo ok, risale Perugia

Tra le quattro gare della domenica, importante il successo in quattro set di Chieri su Vallefoglia. Pesante pure il blitz di Bergamo a Pinerolo: un successo in tre set che avvicina e non di poco le orobiche al traguardo della fase eliminatoria di Coppa Italia. Continua il magic moment di un’altra formazione in prepotente risalita, Busto Arsizio, capace di vincere in tre set a Cuneo. In ottica salvezza, cruciale la vittoria (1-3) di Perugia a Firenze, che allontana le umbre dalla zona retrocessione.

Volley A1 femminile: risultati 9a giornata

Il quadro completo del nono turno della Serie A1 Tigotà, con date, orari e dirette tv:

Numia Vero Volley Milano-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3

Igor Gorgonzola Novara-Cda Talmassons 3-2

Smi Roma-Savino Del Bene Scandicci 1-3

Reale Mutua Fenera Chieri-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-1

Wash4green Pinerolo-Bergamo 0-3

Honda Olivero Cuneo-Eurotek Uyba Busto Arsizio 0-3

Il Bisonte Firenze-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 1-3

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 30

Milano* 22

Scandicci 21

Novara 20

Chieri* 17

Busto Arsizio, Bergamo 15

Vallefoglia 12

Pinerolo 10

Firenze** 9

Perugia* 8

Talmassons 5

Roma, Cuneo** 4

*1 partita in più, **1 partita in meno

Volley A1 femminile: il prossimo turno (30 novembre-1 dicembre)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Il Bisonte Firenze (30/11 ore 20.30)

Savino Del Bene Scandicci-Reale Mutua Fenera Chieri (1/12 ore 16)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Wash4green Pinerolo (1/12 ore 17)

Cda Talmassons-Honda Olivero Cuneo (1/12 ore 17)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Smi Roma (1/12 ore 17)

Bergamo-Numia Vero Volley Milano (1/12 ore 17)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara (1/12 ore 18)

In Serie A2, nel girone A, l’Omag-Mt San Giovanni di Serena Ortolani (15 punti) vince in tre set la sfida d’alta classifica di Brescia contro il Valsabbina Millenium. Nel girone B, il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino capolista, crolla a Olbia contro l’Hermaea, che s’impone con un secco 3-0.