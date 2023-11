Volley femminile Champions, Egonu "in love" non fa sconti a Mulhouse: l'Allianz Milano passeggia 3-0

Vittoria senza difficoltà per il Vero Volley Milano, che in Francia si gode una Egonu al solito in gran spolvero: 14 punti per Paola e Mulhouse al tappeto

15-11-2023 11:30

Giornalista sportivo a tutto campo, in grado di maneggiare con cura tante discipline e coglierne gli aspetti più rilevanti. Vent'anni d'esperienza sul campo non hanno spento la fiamma della curiosità, né la voglia di conoscere ed esplorare l'universo sconfinato dello sport

L’amore è un toccasana, e Paola Egonu ne da subito una pronta conferma. Tanto che a poche ore dall’ufficializzazione della sua love story con il pallavolista umbro Leonardo Puliti, giocatore in forza al Moyashi Garlasco (Serie A3), a Mulhouse decide di fare quello che gli riesce meglio, cioè bombardare letteralmente la difesa avversaria nella seconda gara europea della stagione dell’Allianz Milano. Che in Francia fa esattamente quello che aveva fatto al debutto in Champions contro lo Stara Pazova, cioè domina dall’inizio alla fine prendendosi un 3-0 facile e che sa anche un po’ di monito per il VakifBank, prossimo avversario del Vero Volley, grande antagonista nella corsa al primato del girone.

Egonu col pilota automatico: 14 punti e il 59% in attacco

Egonu ha fatto quello che gli riesce meglio, cioè attaccare e non dare modo alle rivali di prenderle le misure. Ha chiuso con 14 punti e il 59% in attacco, con 10 tentativi andati a segno sui 17 avuti a disposizione, aggiungendo poi alla collezione un paio di muri e due ace.

L’intesa con Orro, quella che non aveva potuto affinare nel corso dell’estate (Mazzanti la inseriva sfruttando il “doppio cambio” assieme alla palleggiatrice Bosio), comincia a pagare i suoi dividendi: ora che anche il ginocchio ha cominciato a non dare più problemi, Paola è perfettamente cosciente delle proprie capacità e del suo ruolo di leader di un Vero Volley che ha voglia di continuare a crescere.

L’Allianz fa qualche esperimento e pensa a Pinerolo

Peraltro Gaspari nella trasferta in terra di Francia ha rilanciato nel sestetto titolari Cazaute (ex di serata), affiancandola in banda a Bajema, il tutto per cercare anche di allargare un po’ le rotazioni e mandare in ritmo un po’ tutte le sue bocche da fuoco. Insomma, in Europa la corsa dell’Allianz è partita forte (25-11, 25-12 e 25-22 il computo dei set) e la vittoria di Mulhouse è arrivata dopo quella altrettanto convincente ottenuta a Novara, contro una squadra che sin qui aveva dominato la prima parte di stagione, imbattuta dopo 6 partite.

Una prima conferma dovrà arrivare domenica contro Pinerolo, per continuare a risalire posizioni anche in Serie A1, dove in attesa del recupero contro Chieri il Vero Volley può pensare legittimamente di salire al terzo posto alle spalle di Conegliano e appunto Novara.

La sfida più attesa: Paola torna da ex in Turchia

Tornando a Egonu, tra due settimane la trasferta di Istanbul contro le sue ex compagne del VakifBank rappresenterà un altro upgrade, pensando al valore di un avversario che proprio la giocatrice di Cittadella ha trascinato sul trono europeo lo scorso anno con una prestazione da sogno nella finalissima di Torino contro l’Eczacibasi, schiantata grazie ai 40 punti realizzati da Paola.

Che a Milano sogna di conquistare la quarta Champions della sua carriera, dopo le due vinte con Conegliano e quella conquistata pochi mesi fa in Turchia. Un proposito che giustificherebbe l’investimento fatto dalla proprietà lombarda, ma anche e soprattutto la fame di successi di una ragazza che tornando in Italia ha fatto una scelta netta, prendendosi nuovamente la scena, pronta a guidare la nazionale nel corso di un’estate (quella 2024) che si preannuncia densa di significati.

E aver ritrovato anche l’amore ha reso il ritorno in patria ancora più dolce, convincendola che la decisione presa non avrebbe potuto essere migliore di così.

Le altre italiane: trasferte per Conegliano e Scandicci

Stasera il cammino europeo delle formazioni italiane proseguirà con le altre due formazioni impegnate in Champions: Conegliano alle 19 è di scena a Stoccarda, decisa a mettere altro fieno in cascina in vista della sfida contro le polacche del Rzeszow che a fine mese servirà per decidere presumibilmente chi vincerà il girone.

Anche la Savino Del Bene Scandicci è impegnata in trasferta, a Budapest, sempre alle 19, provando a ripetere il 3-0 dell’esordio contro Plovdiv per poi giocarsi a sua volta il primato contro l’Eczacibasi.

Nelle altre competizioni, Chieri ha chiuso in fretta la pratica Dudingen, ripetendo anche nel match di ritorno il 3-0 dell’andata e qualificandosi per gli ottavi di Cev Cup. In Challenge Cup stasera (ore 20) torna in campo Novara, attesa dal confronto con le norvegesi del Randaberg, già piegate con le seconde linee per 3-0 nella gara d’andata.